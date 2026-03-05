Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Pou Senchey
  4. Долгосрочная аренда
  5. Кондо

Долгосрочная аренда кондоминиумов в Khan Pou Senchey, Камбоджа

1 объект найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 74
Этот Propery предлагает изысканный городской образ жизни с идеальным балансом комфорта и изы…
$450
в месяц
