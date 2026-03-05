Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Khan Dangkao, Камбоджа

7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный внутри Borey Chip Mong The Landmark 50m, Preysor Street, эта красивая полность…
$2,200
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Roluoh, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Roluoh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 2
Эта 2-этажная вилла расположена внутри хорошо организованного сообщества Borey ML Green Land…
$1,500
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Просторная и роскошная вилла доступна для аренды в сообществе Borey Peng Heng. Расположенная…
$850
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Эта премиальная вилла с 5 спальнями в аренду в Borey ML, Хан Дангкор, предлагает исключитель…
$1,500
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 346 м²
Эта потрясающая вилла предлагает исключительное жилое пространство с современной планировкой…
$15,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта просторная вилла, расположенная в Borey Chip Mong Dangkor, предлагает комфортную и частн…
$3,000
в месяц
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 600 м²
Этаж 3
Побег на эту изысканную виллу в аренду в спокойном районе Хан Дангкор, предлагая идеальное с…
$1,200
в месяц
