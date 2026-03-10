Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

Кондо Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 8
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в Chroy Changvar, одном из самых…
$309,265
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 20
Полностью меблированная однокомнатная квартира на 20-м этаже The Vincent Condo в Chroy Chang…
$62,000
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 11
Расположенный в Sangkat Chrouy Changva, этот современный кондоминиум с 2 спальнями предлагае…
$140,000
Оставить заявку
AuraAura
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 15
Этот кондоминиум площадью 64 кв.м. в Хан Хрой Чунваре предлагает комфортное и современное жи…
$85,000
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 13
Расположенные в самом сердце Chroy Changvar, эти кондоминиумы с 3 спальнями (тип 3X) предлаг…
$371,327
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 7
Расположенные в самом сердце Chroy Changvar, эти кондоминиумы с 3 спальнями (тип 3A) предлаг…
$448,360
Оставить заявку
Realting.com
Перейти