Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

Кондо Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 26
Потрясающий 2-спальный роскошный кондо с видом на реку в самом сердце столицы Ко Пич. Подраз…
$153,318
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Эта полностью оборудованная кондоминиум-студия в Ко Нореа, Пномпень, предлагается для продаж…
$59,000
Оставить заявку
Кондо в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Этаж 10
Обеспечить премиальный актив в самом престижном «Спутниковом городе» Пномпеня с этой полност…
$72,000
Оставить заявку
AuraAura
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 26
Испытайте современную жизнь на берегу реки с этим элегантным подразделением в Vue Aston, одн…
$175,000
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18
Эта утонченная квартира-студия предлагает премиальную городскую жизнь с четким, беспрепятств…
$75,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти