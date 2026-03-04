Показать объекты на карте Показать объекты списком
Студии в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 19
Расположенный рядом с Aeon Mall 1, этот потрясающий кондоминиум-студия в The Penthouse Resid…
$99,990
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15
Расположенный рядом с Aeon Mall 1, этот потрясающий кондоминиум-студия в The Penthouse Resid…
$89,990
