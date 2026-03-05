Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

9 объектов найдено
Коммерческое помещение 388 м² в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение 388 м²
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 388 м²
Этаж 1
Расположенный в самом сердце Phsar Daeum Thkov, этот просторный склад доступен для аренды, п…
$810
в месяц
Коммерческое помещение 36 м² в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Коммерческое помещение 36 м²
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Площадь 36 м²
Расположенное в самом сердце Тонле-Бассак, Алмазный остров, это коммерческое пространство пр…
$12
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
🏪 Большой 513 кв.м Март Пространство для аренды на улице 488! 🏪 Идеальная возможность для би…
$4,200
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 30
Этаж 6
Откройте для себя это 6-этажное коммерческое здание, предназначенное для офисного использова…
$23,000
в месяц
Коммерческое помещение 450 м² в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение 450 м²
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этот просторный склад расположен на земле и здания размером 18 х 25 м, что делает его отличн…
$3,900
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Магазин Прайм для аренды на High-Traffic Street 464! Обеспечить эту отличную возможность аре…
$650
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Магазин Прайм для аренды на улице 163! Этот фантастический магазин для аренды идеально распо…
$800
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 38
Количество спален 38
Этаж 12
$18,000
в месяц
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 32
Количество спален 32
Этаж 12
Разблокируйте огромный потенциал с этим 32-комнатным коммерческим зданием в аренду в Чамкаре…
$16,000
в месяц
