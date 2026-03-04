Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Долгосрочная аренда студий в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

Студия Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Студия 1 комната в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 11
$290
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5
Эта современная студия стратегически расположена в самом сердце BKK1, в окружении разнообраз…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Шаг в простой город, живущий с этой очаровательной квартирой-студией в оживленном районе San…
$450
в месяц
Оставить заявку
Студия в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5
Расположенная в оживленном районе Хан-Беунг-Кенг-Канг (BKK), эта стильная современная кварти…
$630
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 9
Откройте для себя этот приглашающий студийный кондоминиум для аренды в оживленном сердце Boe…
$650
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 12
One Maison выходит за пределы вашей квартиры, предлагая предметы первой необходимости вместе…
$550
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 9
Ваше идеальное городское убежище! Аренда этого просторного кондоминиума площадью 56 м2 в ожи…
$280
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Квартира включает в себя основные услуги, такие как интернет, доступ к бассейну, тренажерный…
$400
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти