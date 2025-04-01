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Квартиры-студии с бассейном в Прэахсиханук, Камбоджа

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1 объект найдено
Студия в Прэахсиханук, Камбоджа
Студия
Прэахсиханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
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Параметры недвижимости в Прэахсиханук, Камбоджа

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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