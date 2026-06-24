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Долгосрочная аренда недвижимости в Юго-восточном регионе, Бразилия

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Рио-де-Жанейро
20
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro
20
20 объектов найдено
Отель в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Отель
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Живите с максимальным комфортом в здании Эдипа! Это не просто квартира, это убежище в сердц…
$1,538
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя вечную элегантность этой исключительной квартиры площадью 362 квадратных м…
$4,808
в месяц
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Отель 86 м² в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Отель 86 м²
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Откройте для себя элегантность и изысканность этой великолепной квартиры площадью 86 м2, рас…
$5,769
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Высококлассная квартира в аренду с садом в Леблоне - 4 спальни Откройте для себя эту роскош…
$5,384
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Расположенный в символическом Posto 4, это свойство является синтезом изысканности Рио. С па…
$6,731
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Очень красивая квартира, расположенная в Леблоне с видом на Христа и 3 спальнями Расположен…
$2,308
в месяц
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Пентхаус 5 спален в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 5 спален
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 314 м²
Пентхаус Triplex в аренду, на набережной Ипанема, 5 спален, меблированный, джакузи с потряса…
$6,731
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 229 м²
Квартира в аренду - 229 м2 - Леблон, Посто 12 - 4 люкса Откройте для себя эту просторную от…
$6,346
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Квартира в аренду Ав. Дельфим Морейра перед морем с 4 спальнями Расположенная в привилегиро…
$3,846
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
110 м2 квартира в аренду в Ипанеме - 3 спальни Откройте для себя эту просторную и отремонти…
$2,692
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
200 м2 пляжная квартира в аренду Атлантика, Посто 5 - Копакабана Откройте для себя эту вели…
$3,750
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Квартира в аренду в Nascimento Silva - 3 спальни - Ipanema Откройте для себя эту великолепн…
$3,846
в месяц
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Квартира 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательные 2 спальни, обращенные к морю Копакабаны! Большая квартира, состоящая из гости…
$3,846
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 266 м²
Потрясающая меблированная квартира площадью 266 м2 для аренды в Арпоадоре - 4 спальни Откро…
$5,384
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Роскошный дуплексный пентхаус в Арпоадоре, идеально подходит для семей, ищущих пространство,…
$7,692
в месяц
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Дуплекс 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Дуплекс 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Duplex Penthouse for Rent - Copacabana Posto 2 - 3 спальни Приходите и откройте для себя эт…
$2,461
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 2 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 2
Площадь 175 м²
2-спальный пентхаус в Ипанеме с балконом Он расположен в Ипанеме между Лагоа и пляжем, ближ…
$4,293
в месяц
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Квартира 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Квартира в аренду перед морем - Leme Posto 1 - 3 спальни Редкая возможность пожить перед ле…
$2,308
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Пентхаус 3 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 10
Представьте себе, что вы просыпаетесь каждый день в сердце Ипанемы в свете Рио, вторгающегос…
$6,538
в месяц
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Квартира 4 спальни в Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Квартира 4 спальни
Regiao Geografica Imediata do Rio de Janeiro, Бразилия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Меблированная квартира площадью 160 м2 для аренды в Леблон - 4 спальни Откройте для себя эт…
$2,981
в месяц
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