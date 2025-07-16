Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Бразилия
  3. Северо-восточный регион
  4. Жилая

Жильё в Северо-восточном регионе, Бразилия

1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Conde, Бразилия
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Conde, Бразилия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 465 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный отдельно стоящий дом с уникальным расположением на 10 самых красивых пляжей Бра…
$455,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Deutsch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Северо-восточном регионе, Бразилия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти