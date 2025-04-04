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Жильё в Хазарский район, Азербайджан

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Бина, Азербайджан
Дом 5 комнат
Бина, Азербайджан
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Недвижимость находится в самом престижном и тихом месте в центре поселка Бина Хазарского рай…
$218,293
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Параметры недвижимости в Хазарский район, Азербайджан

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов