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Коммерческая недвижимость в Bezirk St Johann im Pongau, Австрия

2 объекта найдено
Property With Hotel Project in the Center of Bad Gastein в Бадгастайн, Австрия
Property With Hotel Project in the Center of Bad Gastein
Бадгастайн, Австрия
Число комнат 20285
Total area of ​​all plots: approx. 25.508m2 Achievable usable area approx. 25,000 m². Pla…
$6,44 млн
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Ski Paradise Hotel in Austria, close to Salzburg в Muehlbach am Hochkoenig, Австрия
Ski Paradise Hotel in Austria, close to Salzburg
Muehlbach am Hochkoenig, Австрия
Число комнат 27
Отель Ski Paradise в Австрии, недалеко от Зальцбурга! - 27 номеров (54 кровати) - Бар, р…
$2,94 млн
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