Immigration program to Australia

Иммиграционная программа Австралии
Австралия предлагает хорошо структурированную иммиграционную систему с различными путями для квалифицированных рабочих, студентов, семей и инвесторов. Ключевые программы включают в себя программу квалифицированной миграции (подкласс 189, 190, 491), студенческие визы (подкласс 500), семейные и партнерские визы, а также бизнес-инновации и инвестиционные визы. Система использует основанную на баллах оценку для квалифицированной миграции, учитывая возраст, образование, навыки английского языка и опыт работы. Многие визы приводят к постоянному проживанию и, в конечном итоге, к австралийскому гражданству.