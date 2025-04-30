Immigration program to Australia

Виза дает право временного проживания на территории США на 3 года с возможностью многократного продления. Это не иммиграционная виза, и она не ведет к получению Грин-карты. Но, находясь по ней в Штатах, вы можете перейти на визу таланта EB-1 и получить Грин-карту. Это надежный путь стать …