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Квартиры в Ереван, Армения
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23 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
103 м²
5/13
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на улице Ар…
€335,987
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
84 м²
5/6
Продается 3-комнатная квартира, город Ереван, административный район Нор-Норк, на улице Льво…
€151,148
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
80 м²
2/5
Продается 3-комнатная квартира в городе Ереван, по улице Вагарш Вагаршяна, административный …
€171,635
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Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
54 м²
4/16
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Кентрон, улица Бузанда, 53…
€236,739
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
83 м²
3/5
Продается 3-комнатная квартира, в городе Ереване, административный район Кентрон, на улице Р…
€273,160
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Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
141 м²
3/3
Продается 4-комнатная квартира, город Ереван, административный район Кентрон, на улице Мхита…
€200,317
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Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
53 м²
2/5
Продается 2-комнатная квартира, в городе Ереван, административный район Арабкир, на проспект…
€154,791
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
110 м²
7/18
Продается 3-х комнатная квартира, г. Ереван, административный район Давташен, улица Анастаса…
€170,270
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
87 м²
5/6
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный округ Нор-Норк, ул. Минская, 87 …
€148,417
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Квартира 4 спальни
Ереван, Армения
5
2
159 м²
8/8
Продается 5-комнатная двухуровневая квартира, в городе Ереван, на улице Московяна, администр…
€472,567
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
2
67 м²
3/4
Продается 3-х комнатная квартира в городе Ереван, административный район Шенгавит, на улице …
€157,158
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
82 м²
4/9
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереване, на улице Ерванда Кочара, административны…
€145,685
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
78 м²
1/15
Продается 3-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Эребуни, 78 кв.м. площадь,…
€163,896
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
87 м²
8/14
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереван, на улице Врацакан, административного райо…
€145,685
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Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
60 м²
9/14
€136,580
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
70 м²
6/11
Продается 3-х комнатная квартира, в городе Ереван, в административном районе Кентрон, на ули…
€180,286
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
76 м²
9/9
€182,107
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Квартира 1 спальня
Ереван, Армения
2
1
51 м²
7/16
Продается 2-комнатная квартира, г. Ереван, административный район Кентрон, улица Вардананц, …
€145,980
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Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
150 м²
2/17
€382,424
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
55 м²
1/3
Продается 3-х комнатная квартира в городе Ереван, на улице Абовяна, административный район К…
€138,674
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Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
2
138 м²
6/8
€200,317
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Квартира 3 спальни
Ереван, Армения
4
1
110 м²
6/10
€227,633
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Квартира 2 спальни
Ереван, Армения
3
1
80 м²
6/9
€136,580
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Параметры недвижимости в Ереван, Армения
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недорогая
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