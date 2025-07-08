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Жильё в Степанаванской общине, Армения

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Степанаван, Армения
Квартира 2 комнаты
Степанаван, Армения
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Квартира находится на улице Баграмяна 103 в хорошем местоположении. Квартира подлежит ремонт…
$25,000
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Параметры недвижимости в Степанаванской общине, Армения

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