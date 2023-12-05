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Жильё в Разданский район, Армения

2 объекта найдено
Особняк 36 спален в Цахкадзор, Армения
Особняк 36 спален
Цахкадзор, Армения
Комнаты 37
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 7
Продается семиэтажный гостиничный комплекс в общине Цахкадзор Котайкского марза. Комплекс со…
€4,15 млн
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Особняк 4 спальни в Цахкадзор, Армения
Особняк 4 спальни
Цахкадзор, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный частный дом в Цахкадзоре Котайкской области. Особняк состоит из 5 комн…
€368,886
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Параметры недвижимости в Разданский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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