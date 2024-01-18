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Жильё в Абовянский район, Армения

2 объекта найдено
Особняк 4 комнаты в Балаховит, Армения
Особняк 4 комнаты
Балаховит, Армения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
€330,447
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Особняк 7 комнат в Ариндж, Армения
Особняк 7 комнат
Ариндж, Армения
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Этаж 3/3
€1,19 млн
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Параметры недвижимости в Абовянский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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