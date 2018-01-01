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Vito Estate

Черногория, 85320 Tivat, ul.Karpoško 5, PD26
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Vito Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
vitoestate.com
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Описание

Молодое агентство в котором собрана команда с большим опытом работы в Черногории.

Услуги

Большой выбор недвижимости под различный бюджет + большой опыт в работе с различной недвижимостью.
Проверка недвижимости на юридическую чистоту.

Наши агенты в Черногории
Tigran Sarkisian
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Vector Estate Montenegro
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Компания Vector Estate Montenegro основана в 2006 году и представляет собой команду профессионалов, опыт каждого сотрудника составляет не менее 7 лет практической работы на территории республики Черногория в области недвижимого имущества, юридических вопросов, туристической индустрии. Ряд программ наша компания осуществляет при поддержке министерства развития республики Черногория.

Vector Estate Montenegro – является единственным представителем более 70 компаний застройщиков, которые реализуют свои проекты в республике Черногория. Компания обладает эксклюзивной (в том числе и закрытой) базой объектов на территории Черногории. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет защищать исключительно его интересы.

В Vector Estate Montenegro работает собственный штат юристов, который гарантирует, в том числе и финансово, успешный исход сделки. Компания располагает офисом в Черногории и представительствами в России, Украине, Казахстане.

 

myCG Real Estate
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Ваш персональный ассистент в Черногории. Продажа и аренда недвижимости, инвестиционные и консалтинговые услуги.

TRADEGORIA
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Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

IM property Group
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IM Property Group - специалист по недвижимости и консультант по инвестициям в недвижимость. Мы осуществляем поиск, продвижение и управление инвестициями и покупкой недвижимости в Черногории.  Наш обширный опыт работы более 12 лет и широкий спектр услуг гарантируют, что мы лучше всего консультируем наших клиентов по транзакциям любой сложности и размера.

Galeo D.O.O.
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Наше агентство уже более 15 лет на Черногорском рынке. Когда к нам обращаются люди, желающие купить жильё в Черногории или решить другие вопросы, связанные с покупкой недвижимости, мы ставим для себя задачу не только помочь выбрать лучший дом или квартиру, идеально оформить документы и максимально сберечь средства покупателя, но также с искренним вниманием отнестись к его жизненной ситуации, по-настоящему вникнуть в человеческие проблемы. Важно, что объекты, которые можно увидеть на нашем сайте, — это лишь малая часть того, что мы можем предложить Вам. С удовольствием осуществим предварительный подбор вариантов при заочном общении – по телефону, электронной почте или по Скайпу. Обеспечим управление купленной квартирой или домом, что включает в себя оплату счетов, ремонтные работы, помощь при покупке мебели, сдачу в найм, организация уборки и т.д. Подберём и забронируем для Вас подходящую гостиницу или частные апартаменты. Поможем открыть фирму, счёт в банке, оформить все виды страхования. Осуществим письменный и устный синхронный перевод — не только при покупке недвижимости, но и в любой практической ситуации. Дадим исчерпывающую юридическую консультацию по вопросам, связанным с покупкой недвижимости в Черногории. Наши сильные стороны: Высокий профессионализм Честность, порядочность и открытость Уютная, домашняя, атмосфера​ Безупречная репутация Огромная база данных, включающая в себя дома​ квартиры участки земли коммерческую недвижимость
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