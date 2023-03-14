TRADEGORIA
Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.
Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:
- многолетний практический опыт работы на рынке страны,
- безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов,
- наличие собственной базы данных объектов,
- работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого),
- высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков,
- доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней»,
- ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов,
- помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п.,
- наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).
Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.
- Продажа недвижимости;
- Аренда недвижимости;
- Сопровождение сделок с недвижимостью;
- Юридическая поддержка;
- Пост-продажное обслуживание (получение документации, переоформление счетов и т. д.).