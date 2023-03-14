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TRADEGORIA

Черногория, Bulevar Revolucije G10, 85000 Bar, Montenegro (Черногория)
;
TRADEGORIA
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
tradegoria.com
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Описание

Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

  • многолетний практический опыт работы на рынке страны,
  • безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов,
  • наличие собственной базы данных объектов,
  • работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого),
  • высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков,
  • доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней»,
  • ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов,
  • помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п.,
  • наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

Услуги
  • Продажа недвижимости;
  • Аренда недвижимости;
  • Сопровождение сделок с недвижимостью;
  • Юридическая поддержка;
  • Пост-продажное обслуживание (получение документации, переоформление счетов и т. д.).
Квартиры
Смотреть все 678 объектов
Квартира 4 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Площадь 168 м²
€ 278,800
Код объекта - 8.25.13.10891Предлагается к покупке просторная квартира с 4 спальнями и панора…
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
€ 236,000
Код объекта - 1.28.13.6968Представляем Вашму вниманию трехкомнатную квартиру в Тивате Селяно…
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
€ 365,000
Код объекта - 1.30.13.6036Продается новая трехкомнатная квартира на первой линии в уютном по…
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория
Количество спален 2
Площадь 127 м²
€ 683,702
Код объекта - 1.20.13.5700Трехкомнатная квартира в Кумборе в жилом комплексе Портонови.   Пл…
Дома
Смотреть все 1 031 объект
Вилла 6 спален в Черногория, Черногория
Вилла 6 спален
Черногория
Количество спален 6
Площадь 380 м²
€ 1,800,000
Код объекта - 1.30.728.7474 Эксклюзивная вилла в Петроваце, отличное тихое место. Площадь 38…
Дом 2 спальни в Черногория, Черногория
Дом 2 спальни
Черногория
Количество спален 2
Площадь 121 м²
€ 158,000
Код объекта - 1.25.11.9838Одноэтажный дом с большим участком в Шушани, Бар Характеристики …
Дом в Черногория, Черногория
Дом
Черногория
Площадь 105 м²
€ 220,000
Код объекта - 1.28.11.5372Каменный 3-х этажный дом в Лепетане. Тиват. Дом находится на перво…
Дом 4 спальни в Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Площадь 160 м²
€ 290,000
Код объекта - 00660Продаются два дома в г.Сутоморе на участке 263м2. (Земля в собственно…
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 251 объект
Отель 20 спален в Черногория, Черногория
Отель 20 спален
Черногория
Количество спален 20
Площадь 800 м²
€ 1,500,000
Код объекта - 5.25.17.10467Отель в Сутоморе , общей площадью 800м2, в 80 метрах от песчаного…
Коммерческая в Черногория, Черногория
Коммерческая
Черногория
Площадь 74 м²
€ 42,000
Код объекта - 1.25.2.10585Земельный участок в городе Бар, район Шушань. Площадь - 295м2 Впис…
Отель 11 спален в Черногория, Черногория
Отель 11 спален
Черногория
Количество спален 11
Площадь 450 м²
€ 400,000
Код объекта - 1.25.17.9676Мини - отель в Сутоморе с девятью апартаментами Характеристики оте…
Отель 3 спальни в Черногория, Черногория
Отель 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
€ 850,000
Код объекта - 1.26.17.7551Хостел на 30 человек Старом Городе Котора.Состоит из 4 этажей с вн…
Земельные участки
Смотреть все 335 объектов
Земельные участки в Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория
€ 1,200,000
Код объекта - 00569Земельный участок. Площадь: 20000 м2 Строительный коэффициент: 0,4 Участо…
Земельные участки в Сутоморе, Черногория
Земельные участки
Сутоморе
€ 46,000
Код объекта - 5.25.15.9976Земельный участок в поселке Ратац  252м2, всего в 70 метрах от мор…
Земельные участки в Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория
€ 750,000
Код объекта - 00299Участок площадью 1597 м2 в городской черте Будвы. Расстояние до моря окол…
Земельные участки в Черногория, Черногория
Земельные участки
Черногория
Площадь 60 м²
€ 65,000
Код объекта - 3.25.15.11046Предлагается к продаже хороший участок 450 м2 + 460 м2, с каменны…
Наши агенты в Черногории
Алина Артемьева
Алина Артемьева
2 295 объектов
Svetlana Zamotina
Svetlana Zamotina
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3 BRD CONSULTING DOO
333 объекта
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Westhill Property D.O.O
638 объектов

Агентство недвижимости WestHill Property – это команда профессионалов с опытом работы на рынке недвижимости Черногории и других стран ЕС более 15 лет.   

На рынке недвижимости Черногории с 2008 года База недвижимости – свыше 1500 объектов Высококвалифицированные сотрудники 100% гарантия юридической чистоты в каждой сделке
A place In Montenegro
303 объекта

A place In Montenegro предлагает комплексные и профессиональные услуги в области продажи и маркетинга недвижимости, исследования рынка и консультирования по проектам.

Наше уникальное положение, заключающееся в том, что мы участвовали в реальных продажах в Черногории в течение последних двенадцати лет, дает нам беспрецедентное преимущество на рынке - предоставляя актуальную консультационную информацию в режиме реального времени нашим уважаемым клиентам.

Наша опытная многоязычная команда имеет проверенный и постоянный послужной список, который включает более 500 успешных сделок на сегодняшний день. Мы обязуемся делать все возможное, чтобы предоставить клиентам исключительное обслуживание в сфере недвижимости.

Для более крупных проектов мы сотрудничаем с клиентами для разработки и реализации индивидуальной маркетинговой стратегии с полным спектром услуг, используя наши отношения с традиционными и новыми СМИ - объединяя самые умные идеи для продажи недвижимости. На протяжении многих лет члены нашей команды оказывали услуги практически всем крупным инвесторам, уже находящимся в Черногории, правительству и сфере банковского дела.

Status Stroy Groop
5 объектов
Агентство недвижимости Status-M находится в самом сердце побережья Адриатики – в курортном городе Будва. Мы знаем всё о специфике функционирования рынка недвижимости в Европе и для своей работы выбрали именно Черногорию – эта страна обладает огромным потенциалом, и мы уверены, что покупка недвижимости здесь окупится в короткие сроки. Своим клиентам мы готовы предоставить полный комплекс услуг по продаже и аренде объектов недвижимости, начиная от подбора вариантов до полного юридического сопровождения сделки — покупки или продажи. Располагаем обширной базой объектов недвижимости по всей Черногории от небольших студий или домиков в горах до апартаментов класса люкс и эксклюзивных вилл с собственным пляжем, а также участков под строительство.
ADRIATIC SEA EXPERT
1 объект
Мы предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг, связанных с совершением сделок с недвижимостью.
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