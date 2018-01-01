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Tesseris Monte

Черногория, Bar
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Tesseris Monte
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
tesseris-monte.com
Описание

Добро пожаловать в мир недвижимости в прекрасной Черногории! Мы - команда профессионалов, которая уже более 8 лет помогает людям осуществить их мечты о приобретении недвижимости на этом волшебном побережье.

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы иметь свой дом у моря или квартиру с потрясающим видом на горы? Может быть, вашей мечтой является вилла на берегу залива с собственным пляжем и яхт-причалом? И самое интересное - все это в Европе и по доступной цене!

Мы поможем вам сделать вашу мечту реальностью. Мы знаем все тонкости рынка недвижимости в Черногории и предлагаем широкий выбор объектов для жизни, отдыха и инвестиций. У нас есть решения для каждого, даже если у вас ограниченный бюджет.

А еще мы предлагаем полный спектр услуг, чтобы сделать процесс приобретения недвижимости максимально удобным для вас. Мы поможем собрать все необходимые документы для получения ВНЖ, найти временное жилье, пока вы ждете завершения сделки, и бесплатно консультируем вас по всем вопросам, связанным с получением ВНЖ и адаптацией в Черногории.

Наша команда будет сопровождать вас на каждом этапе сделки, обеспечивая вас полным пакетом документов о праве собственности и оставаясь вашими надежными партнерами даже после сделки. Мы напрямую сотрудничаем с владельцами недвижимости, поэтому вам не придется связываться с посредниками в вашей стране.

Если вы ищете недвижимость в Черногории, то вы нашли идеальное место! Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти недвижимость вашей мечты в Черногории.

Услуги

✅ Внимательно выслушаем ваши требования к недвижимости и предложим только подходящие варианты
✅ В нашем арсенале есть предложения по всей Черногории, включая север
✅ Проверим все документы перед сделкой
✅ Помогаем собрать документы по недвижимости, которые требуются для ВНЖ.
✅ Помогаем со временным жильем, пока вы ждёте завершения сделки.
✅ Бесплатно консультируем в вопросах получения ВНЖ, адаптацией, способах легализации.
✅ Сопровождаем на всех этапах сделки, а также после получения полного пакета документов о праве собственности.
✅ Выстраиваем доверительные отношения с нашими клиентами и находим решения даже в самых нестандартных ситуациях.

Квартиры
Смотреть все 67 объектов
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва
Количество спален 3
Площадь 96 м²
 Откройте для себя просторную и уютную квартиру площадью 96 м2, которая предлагает максималь…
€ 360,000
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Площадь: 58 м2.   Полностью меблирована. Находится на 3 этаже в четырёхэтажном доме (без лиф…
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Эксклюзивная двухкомнатная квартира площадью 69м², расположенная в Тивате, на берегу одноиме…
€ 690,000
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва
Количество спален 1
Площадь 140 м²
Приветствуем вас в новом жилищном проекте, где современный комфорт и стиль сливаются воедино…
€ 685,000
Дома
Смотреть все 35 объектов
Дом 3 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 3 спальни
Mrkovi
Количество спален 3
Площадь 315 м²
Площадь виллы - 315 кв.м. Площадь участка - 450 кв.м. Структура виллы: Подвал: комната отд…
€ 750,000
Дом 2 спальни в Mrkovi, Черногория
Дом 2 спальни
Mrkovi
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Площадь виллы - 200 кв.м. Площадь участка - 330 кв.м. Структура виллы: Гараж Первый этаж :…
€ 530,000
Дом 5 спален в Бар, Черногория
Дом 5 спален
Бар
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Площадь дома - 232 кв.м. Площадь участка - 300 кв.м. Дом свежей постройки, с удобным подъез…
€ 300,000
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Красивый дизайнерский дом в Сутоморе с большим просторным участком 1000м2, так же имеет два …
€ 450,000
Наши агенты в Черногории
Кристина Линник
Кристина Линник
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Property.solution.mne
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TRADEGORIA
2 274 объекта

Компания Tradegoria предлагает к продаже земельные участки, жилую и коммерческую недвижимость для инвестиций, ведения бизнеса, постоянного проживания и сезонного отдыха. Мы предоставляем клиентам достоверную и детальную информацию по всем категориям недвижимости, юридическое сопровождение сделки от «а» до «я» и всестороннюю персональную поддержку после покупки объекта.

Мы всегда готовы сделать выгодное предложение для вас. Сотрудничество с компанией Tradegoria — это гарантия надежной и выгодной сделки. В числе наших конкурентных преимуществ:

многолетний практический опыт работы на рынке страны, безупречная репутация в профессиональном сообществе и среди клиентов, наличие собственной базы данных объектов, работа без посредников (позволяет нашим клиентам купить недвижимость в Черногории недорого), высокий профессионализм сотрудников: риэлторов, юристов, переводчиков, доскональное знание законодательства Черногории, особенностей оформления и регистрации недвижимости, а также его «подводных камней», ведение постоянного мониторинга наличия скидок на недвижимость всех типов и оперативное информирование о них наших клиентов, помощь при выборе недвижимости с анализом положительных и отрицательных сторон объекта, инфраструктуры, местоположения и т. п., наличие специальной программы персональной поддержки клиентов, включающей послепродажный сервис в обустройстве и адаптации в новой стране (вы сможете самостоятельно контролировать процесс на всех этапах сделки).

Выбирая дом в Черногории, вы получаете возможность: сохранить и приумножить деньги в нестабильной экономической ситуации, обеспечить себе и детям жизнь класса «люкс» по адекватной цене в окружении равных себе соседей, иметь собственность в Евросоюзе, поскольку Черногория в ближайшие годы станет государством-членом ЕС.

Planet Montenegro
12 объектов

Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах. Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг. Наши услуги включают в себя: -продажи -консультации -финансовые консультации -техническое обслуживание -аренду У нас также есть рекомендации специалистов в области страхования, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.  

3 BRD CONSULTING DOO
345 объектов
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
ATHOS
324 объекта

Компания Athos Real Estate была основана летом 2007 года в Подгорице. Она была названа в честь одного из трех полуостровов Халкидики — Афон. Момент образования агентства недвижимости Athos стал переломным в жизни владельцев и инициаторов компании, которые, дав ей такое название, хотели дать понять всем окружающим, что единственно верный путь — это путь честности и доверия, и что агентство основывается в первую очередь на этих принципах. В море различных компаний недвижимости наше агентство со временем отличилось высоким качеством работы, оригинальностью, а также адаптацией и подготовкой продуктов для нашего рынка. И, наконец, мы уважаем традиции и разнообразие наших клиентов и деловых партнеров, поскольку в сотрудничестве с ними перед нами открываются новые перспективы, и мы можем смотреть на все с разных сторон. Таким образом, мы можем стать еще лучше в нашей работе.

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