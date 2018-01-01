Tesseris Monte

Описание

Добро пожаловать в мир недвижимости в прекрасной Черногории! Мы - команда профессионалов, которая уже более 8 лет помогает людям осуществить их мечты о приобретении недвижимости на этом волшебном побережье.

Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы иметь свой дом у моря или квартиру с потрясающим видом на горы? Может быть, вашей мечтой является вилла на берегу залива с собственным пляжем и яхт-причалом? И самое интересное - все это в Европе и по доступной цене!

Мы поможем вам сделать вашу мечту реальностью. Мы знаем все тонкости рынка недвижимости в Черногории и предлагаем широкий выбор объектов для жизни, отдыха и инвестиций. У нас есть решения для каждого, даже если у вас ограниченный бюджет.

А еще мы предлагаем полный спектр услуг, чтобы сделать процесс приобретения недвижимости максимально удобным для вас. Мы поможем собрать все необходимые документы для получения ВНЖ, найти временное жилье, пока вы ждете завершения сделки, и бесплатно консультируем вас по всем вопросам, связанным с получением ВНЖ и адаптацией в Черногории.

Наша команда будет сопровождать вас на каждом этапе сделки, обеспечивая вас полным пакетом документов о праве собственности и оставаясь вашими надежными партнерами даже после сделки. Мы напрямую сотрудничаем с владельцами недвижимости, поэтому вам не придется связываться с посредниками в вашей стране.

Если вы ищете недвижимость в Черногории, то вы нашли идеальное место! Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти недвижимость вашей мечты в Черногории.