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ExclusiveDom

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ExclusiveDom
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Наши агенты в Черногории
Vasko Scekic
Vasko Scekic
4 объекта
Агентства рядом
VALUE.ONE
Жилая недвижимость 158 Коммерческая недвижимость 13

Наша компания VALUE.ONE предоставляет профессиональные услуги по подбору качественных объектов недвижимости на побережье Черногориии. Мы внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и предлагаем только качественную недвижимость, в четком соответствии с вашими критериями.

Каждый объект нашей базы мы стараемся посетить лично! Наши сотрудники сопровождают вас на всех этапах приобретения недвижимости: от подбора объектов и организации просмотра до получения свидетельства о собственности в максимально короткие сроки, обеспечивая уровень обслуживания, достойный наших клиентов.

Мы также предлагаем широкий перечень услуг по послепродажному обслуживанию недвижимости. Наша цель — сделать ваши инвестиции в недвижимость Черногории легкими, безопасными и максимально эффективными.

Наша команда: группа молодых профессиональных консультантов, имеющих опыт работы в лидирующих инвестиционных компаниях. Благодаря знанию локального рынка недвижимости и руководствуясь лучшими практиками в своей работе, мы поможем вам принять верное и выгодное решение. В нашем лице вы найдете надежного партнера, который всегда будет с вами на связи. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте и в нашем офисе, который находится в самом центре города Будва, в бизнес-центре TQ Plaza.

MONTBEL D.O.O.
Жилая недвижимость 541 Коммерческая недвижимость 25

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Property.solution.mne
Новостройки 1 Жилая недвижимость 9 Долгосрочная аренда 3
ES35.com
Жилая недвижимость 179 Коммерческая недвижимость 4

ES35.com - Портал в новую жизнь на Балканах! Платформа недвижимости ES35 – отличный инструмент как для тех, кто пытается продать недвижимость или сдать ее в аренду, так и для тех, кто хочет купить дом, квартиру, земельный участок или помещение под бизнес, а также для тех, кто ищет лучшую недвижимость для сдачи в аренду.

Estate Monte Group
Жилая недвижимость 978 Коммерческая недвижимость 57

Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.

Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.

Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими официальные разрешения на строительство, и сдавшими в эксплуатацию предлагаемые нами Объекты.

Мы экономим Ваше время и бережём Ваши деньги. Все операции с нашей компанией – гарантированное отсутствие рисков – юридическая чистота объектов обеспечена.

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