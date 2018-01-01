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Property Advisor Turkey

MERKEZ MAH. AYAZMA CAD. NO 37/193 KAĞITHANE İSTANBUL
;
Property Advisor Turkey
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
1999
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
propertyadvisorturkey.com
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Описание

Property Advisor Turkey - это частный консалтинговый консалтинг по недвижимости, работающий в Турции и предлагающий помощь иностранцам, желающим инвестировать в недвижимость в Турции.  За его созданием в 2019 году стоит двадцатилетний опыт. Компания Property Advisor Turkey, базирующаяся в Стамбуле, сумела завоевать прочную репутацию и заслуживающее доверия имя в этой области менее чем за три года. Благодаря уверенному лидерству и мотивированной команде с духом конкурентного вызова, компания до сих пор закрыла множество транзакций для клиентов по всему миру.

Стремясь предложить лучшую помощь и быть ближе всего к своим клиентам, компания сотрудничает с несколькими представителями и партнерами во многих странах, таких как Великобритания, США, ОАЭ, Катар, Пакистан, Россия, Украина, Германия, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция и Мальта.

Квартиры
Смотреть все 9 объектов
Квартира 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 15
✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨ О ПРОЕКТЕ - Единстве…
€ 1,363,287
Квартира 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 7
Бахчешехир Легкий доступ к шоссе и аэропорту Социальные объекты
€ 433,749
Квартира 2 спальни в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Goektuerk Merkez Mahallesi
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
€ 622,568
Квартира 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 15
✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨ О ПРОЕКТЕ - Един…
€ 363,543
Дома
Смотреть все 90 объектов
Дом 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети.…
€ 269,022
Дом 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Мраморноморский регион
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Проект, который унесет вас от шума и суеты города с его уникальным декором. Легкость трансп…
€ 998,835
Дом 6 спален в Bolluca Mahallesi, Турция
Дом 6 спален
Bolluca Mahallesi
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Частный сайт 8 Private Villas - Семейная концепция - блестящая инвестиционная возможность - …
€ 1,072,452
Дом 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
 ПРОЕКТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  •Безопасность,  •Gym ,  •Пр…
€ 222,670
Новостройки
Смотреть все 43 новостройки
Резиденция Central Locatıon Residance
Резиденция Central Locatıon Residance
Мраморноморский регион, Турция
от € 269,022
69–172 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети. Жить качественной жизнью в стильных и современных апартаментах  
Вилла OLIMPOS VILLAS
Вилла OLIMPOS VILLAS
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 280
4 000 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса Частный бассейн Вид на море 200 метров до пляжа Элитный район
Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar
Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar
Авджылар, Турция
от € 401,228
169–220 м² 2 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Социальные объекты:  прогулочное пространство,  детская площадка,  Сауна,  Турецкая баня,  GYM,  крытый бассейн. Возможности: 20 минут до аэропорта Истанбул 20 минут до Мармара  ближайший проект к Каналу Стамбула 1,5 км шоссе Тем 10 минут до торгового центра Mall of Istanbul, одного из крупнейших торговых центров в этой области, который содержит большинство международных брендов 5 минут от станции метро Ispartakule, которая откроется в 2023 году баскетбольная и футбольная площадка  
Вилла Modern Consept Luxury Villas,Çekmeköy
Вилла Modern Consept Luxury Villas,Çekmeköy
Resadiye Mahallesi, Турция
от € 1,899,513
450–1 010 м² 4 квартиры
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с гордостью представляет на ваш вкус самый престижный проект Турции, Konakları. Проект, который состоит только из 85 частных особняков на 100 000 м ² земли, представляет собой лес с 60 000 м ² нетронутых, многовековых деревьев. включает в себя поле. Благодаря зеленой площади площадью 75 000 квадратных метров, это один из самых экологически чистых проектов в нашей стране. В Стамбуле вас ждут самые красивые города мира, великолепные особняки, оснащенные уникальной красотой традиционной европейской классической архитектуры и всеми необходимыми вещами современной эпохи, их уважаемые владельцы. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - крытый и открытый бассейны олимпийского размера - Спа -Gyms - пруды - Кинотеатры -Игровые залы - Социальный клуб - Магазины - Кафе - Открытое спортивное поле - Крытое баскетбольное поле -Магазин ( "Макроцентр" ) - Итальянский ресторан
Вилла Harmony Villas
Вилла Harmony Villas
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 171,349
3 000 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Alpha Projects
Этот проект, который предлагает вам качественную жизнь с его стильным и удобным дизайном, предлагает вам хорошую возможность для инвестиций.
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В 2015 г. был открыт офис в Швейцарии, затем в 2018 г. — в Турции и в 2021 г. — в Объединённых Арабских Эмиратах. Мы не стоим на месте и в скором времени планируем открытие офисов в Греции и Испании.

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Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.  Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.  Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки. Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

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Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

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