Описание

Property Advisor Turkey - это частный консалтинговый консалтинг по недвижимости, работающий в Турции и предлагающий помощь иностранцам, желающим инвестировать в недвижимость в Турции. За его созданием в 2019 году стоит двадцатилетний опыт. Компания Property Advisor Turkey, базирующаяся в Стамбуле, сумела завоевать прочную репутацию и заслуживающее доверия имя в этой области менее чем за три года. Благодаря уверенному лидерству и мотивированной команде с духом конкурентного вызова, компания до сих пор закрыла множество транзакций для клиентов по всему миру.

Стремясь предложить лучшую помощь и быть ближе всего к своим клиентам, компания сотрудничает с несколькими представителями и партнерами во многих странах, таких как Великобритания, США, ОАЭ, Катар, Пакистан, Россия, Украина, Германия, Швейцария, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция и Мальта.