  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Hayat Estate

Hayat Estate

Турция, Alanya, Mahmutlar Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:233C
;
Hayat Estate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
hayatestate.com
Описание

HAYAT ESTATE – это агентство зарубежной недвижимости с офисами в Турции, Украине, Казахстане, Болгарии, Испании и Таиланде, а также представительствами в 10+ других странах. Мы турецкая компания с европейским подходом к работе.

HAYAT в переводе с турецкого – это жизнь. HAYAT ESTATE – недвижимость для жизни. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира находить и приобретать самые привлекательные объекты недвижимости для жизни, инвестиций и получения пассивного дохода.

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ ЖИЗНИ – это главное предназначение нашей компании. Мир слишком велик, чтобы ограничиваться лишь одной страной. Вы сами выбираете, где вы хотите жить, где отдыхать, а где получать доход от недвижимости. И эти мечты мы помогаем воплотить целиком, "под ключ". А вместе с географическими границами вы также расширяете границы своего восприятия, своего опыта, своей жизни.

Наши агенты в Турции
Марина Зако
Марина Зако
Агентства рядом
Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
Realtorinturkey
1 339 объектов

Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

En Maximum
5 объектов

Мы начали свою деятельность в Стамбуле в 2005 году и активно предоставляем услуги по продаже квартир, магазинов, торговых площадок, а также земельных участков и недвижимости на проектной основе в Европейской части Стамбула, Бейликдюза, Авджлара, Есенюурта и Бахчешехира, на побережье моря в Анталии, Кемере и Алании. Наши партнеры по экспертным решениям помогают нам реализовывать архитектурные проекты по преобразованию городов, давать юридические консультации.

Ramzy Real Estate

Кто мы?

Наша история успеха в Турции началась с первого года работы в 2014 и продолжается по сей день. Благодаря нашему опыту, накопленному за эти годы, и нашей осведомленности о рынке недвижимости, Ramzy смогла стать лучшей ведущей компанией в области инвестиций в недвижимость в Турции. Благодаря опыту нашей команды в сфере недвижимости в Стамбуле, благодаря нашим знаниям, накопленным за многие годы, и благодаря нашей страсти к продолжению тяжелой работы, мы смогли обогатить нашу компанию сотнями возможностей в сфере недвижимости, и мы были агентами лучших проектов в сфере недвижимости в Турции, и с помощью простого резюме мы упорно работали над тем, чтобы получить ваше доверие.

Наше видение:

Мы рассматриваем Турцию в целом и Стамбул в частности как идеальный центр для ваших инвестиций, а также как кратчайший путь для знакомства с высококлассным образом жизни в Европе. Мы верим в принцип кооперации работаем с командами профессионалов, каждая из которых специализируется на определенном этапе, так что наши сотрудники обладают необходимой компетентностью и полной готовностью к реализации целей и видения "Ramzy Real Estate".

Наша цель:

Нам удалось обеспечить сотни возможностей в сфере недвижимости, и мы смогли создать широкую базу клиентов, которые удовлетворены нашими услугами и консультациями. И мы по-прежнему намерены продолжать в том же духе, не замедляя прогресс в этой области, ставя успех и следование стандартам честности и творчества в качестве цели.

Наши ценности

Сотрудники компании Ramzy Real Estate принимают ряд ценностей, которые отличают ее от других, мы стремимся придерживаться открытости на всех этапах сделки, мы работаем в командном духе, мы поддерживаем этические ценности Мы делаем все возможное, чтобы найти недвижимость, соответствующую вашим желаниям, будь то жилье, инвестиции или получение турецкого гражданства.

Gold Mark Estate
389 объектов

Наше агенство недвижимости Goldmark Cyprus Real Estate работает на рынке Кипра вот уже более 10 лет. Наша компания является одной из самых динамичных компаний ТРСК, которая имеет представительства за пределами Северного Кипра, а также сотрудничает с зарубежными партнерами. Goldmark Estates Ltd. была основана в сентября 2015 Эрманом Эсентуной, Османом Ораном и Дурмушом Озгеном. Благодаря опытным руководителям и консультантам мы достигли большого успеха в первый год работы на рынке недвижимости в ТРСК. Эрман Эсентуна и Осман Оран работают в сфере недвижимости и строительства уже более 12 лет. В отличие от других агентов, оба участвовали в более чем 100 выставках недвижимости в России, Китае, Европе и на Ближнем Востоке, стремительно развивая свою компанию Goldmark Estates Ltd благодаря широкой сети сотрудничества. Наша компания работает только с проверенными партнерами и придерживается принципов надежности и разделения полномочий на рынке недвижимости Кипра. Эти принципы позволили нам сотрудничать с лучшими клиентами и подрядчиками уже в первые годы работы агентства.

Realting.com
Перейти