Gomonte Real Estate Agency

Агентство недвижимости Gomonte успешно работает в Черногории более 10 лет, предоставляя клиентам широкий спектр услуг по покупке, продаже, аренде и найму жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков. Наш богатый опыт в проведении локальных и международных сделок гарантирует надежность и профессионализм на каждом этапе сотрудничества.
Продажа и покупка недвижимости в Черногории
Аренда и найм жилой и коммерческой недвижимости в самых популярных туристических городах.
Продажа вилл и земельных участков
Оформление ВНЖ по прообретению недвижимости и трудоустройству
Консультации по подбору и сопровождение сделок на всех этапах