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Gomonte Real Estate Agency

Черногория, Будва
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2013
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Веб-сайт
Веб-сайт
gomonte.me/
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Об агентстве

Агентство недвижимости Gomonte успешно работает в Черногории более 10 лет, предоставляя клиентам широкий спектр услуг по покупке, продаже, аренде и найму жилой и коммерческой недвижимости, а также земельных участков. Наш богатый опыт в проведении локальных и международных сделок гарантирует надежность и профессионализм на каждом этапе сотрудничества.

Услуги

Продажа и покупка недвижимости в Черногории

Аренда и найм жилой и коммерческой недвижимости в самых популярных туристических городах.

Продажа вилл и земельных участков 

Оформление ВНЖ по прообретению недвижимости и трудоустройству

Консультации по подбору и сопровождение сделок на всех этапах

 

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 14:18
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 15:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 215 объектов
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват
Площадь 26 м²
Этаж 1
Продажа ID3968. В продаже большой выбор объектов недвижимости в новом проекте "Tivat Gardens…
$147,247
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3
Продажа ID4014.Двухкомнатная квартира на третьем этаже полностью отремонтированного каменног…
$338,264
Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа Рафаиловичи № S160 Продажа трехкомнатной квартиры, вид на море, до моря 300 метров. …
$205,425
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 5/5
Продажа Будва № 6035 На продажу квартира с 2 спальнями с панорамным видом на море и горы в ц…
$256,494
Дома
Смотреть все 55 объектов
Дом 3 комнаты в Белиши, Черногория
Дом 3 комнаты
Белиши
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продажа Бар № 2735. Площадь дома - 260m2 Площадь участка - 600m2 2 Этажа 2 Спальни 3 Ванных…
$400,250
Дом 5 комнат в Суторина, Черногория
Дом 5 комнат
Суторина
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Продажа Херцег нови № Продается часть дом 2 этажа с видом на горы, среди зелени бамбука и ки…
$140,182
Дом 5 комнат в Станишичи, Черногория
Дом 5 комнат
Станишичи
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 3
Продажа Марковичи №2600. Продаётся вилла в поселке Марковичи, на машине 10 мин от Будвы. Вил…
$1,19 млн
Дом 5 комнат в Община Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Община Будва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 466 м²
Продажа Петровац № 2039. Продаётся вилла в в пастровском стиле в 2,5 км от Петроваца в тихо…
$1,09 млн
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 12 объектов
Коммерческое помещение 77 м² в Lapcici, Черногория
Коммерческое помещение 77 м²
Lapcici
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1
Продажа Цетинье №3165. Продается коммерческое помещение под магазин, офис или как часть дома…
$103,225
Коммерческое помещение 35 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 35 м²
Будва
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продажа Будва № 2660. Продаётся Коммерческое помещение в Будве, Маинская улица, проходное ме…
$77,317
Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продажа ID3590. Продажа коммерческого помещения Будва, центр. Площадь 45 м2. Просторный зал …
$184,365
Коммерческое помещение 74 м² в Бар, Черногория
Коммерческое помещение 74 м²
Бар
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
Продажа № 3043. Коммерческое помещение в Баре, площадью 74 м2
$156,793
Земельные участки
Смотреть все 21 объект
Участок земли в Celobrdo, Черногория
Участок земли
Celobrdo
Площадь 1 187 м²
Продажа Будва № S577 На продажу участок с видом на море над полуостровом святой стефан. Площ…
$257,954
Участок земли в Община Котор, Черногория
Участок земли
Община Котор
Количество спален 1
Продажа Будва № 3521 На продажу Участок на продажу возле Тивата, общая площадь 2500м2, участ…
$108,549
Участок земли в Ковачи, Черногория
Участок земли
Ковачи
Площадь 1 875 м²
Продажа Ластва № S517 На продажу два участка земли первый 1875м2 не урбанизированный по 50ев…
$101,867
Участок земли в Загора, Черногория
Участок земли
Загора
Количество спален 1
Продажа Кримовица № 6029. Предлагаем на продажу урбанизированный участок площадью 1002 м² в …
$227,926
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ES35.com - Портал в новую жизнь на Балканах! Платформа недвижимости ES35 – отличный инструмент как для тех, кто пытается продать недвижимость или сдать ее в аренду, так и для тех, кто хочет купить дом, квартиру, земельный участок или помещение под бизнес, а также для тех, кто ищет лучшую не…
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BŪREAU. Montenegro | HOT PROPERTY
Черногория, Бар
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 12 Земельные участки 15
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PRO Silver
GATE Realty
Черногория, Будва
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PRO Silver
CRASSULA Estate
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Год основания компании 2022
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English, Русский, Crnogorski
eNovogradnja
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