FIBO Property
Турция, KONAKLAR MAH. GÖKKUŞAĞI SOK. NO:21 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2020
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Описание
С FIBO Property вы найдете именно то, что ищете, с большим выбором недвижимости со всей Турции.
Мы являемся лицензированной компанией, и мы заботимся обо всем, от продажи до процесса подачи заявления на турецкое гражданство, чтобы все прошло гладко и законно. Наша цель - предоставить лучший сервис нашим клиентам и порадовать каждого из наших клиентов. Мы говорим на вашем языке.
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