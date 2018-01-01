  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. FIBO Property

FIBO Property

Турция, KONAKLAR MAH. GÖKKUŞAĞI SOK. NO:21 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Поделиться с помощью:
QR
FIBO Property
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2020
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
fiboproperty.com
Описание

С FIBO Property вы найдете именно то, что ищете, с большим выбором недвижимости со всей Турции.
Мы являемся лицензированной компанией, и мы заботимся обо всем, от продажи до процесса подачи заявления на турецкое гражданство, чтобы все прошло гладко и законно. Наша цель - предоставить лучший сервис нашим клиентам и порадовать каждого из наших клиентов. Мы говорим на вашем языке.

Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Лофт В Стамбуле
Резиденция Лофт В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: FIBO Property

Концептуальный проект квартир лофт, расположен в Басын Экспресс одном из самых ценных районов для инвестиций в Стамбуле. Проект состоит из 2 блоков на земельном участке площадью 24.000 м2. Проект предлагает домашние офисы в стиле лофт 1+1 и 2+1.

В Окружении Природы В Стамбуле
Жилой комплекс В Окружении Природы В Стамбуле
Эюпсултан, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: FIBO Property

Концептуальный проект в Эйюпсултане - одном из самых зеленых районов Стамбула. Проект сочетает спокойный образ жизни и функциональный современный дизайн в своих квартирах. Состоит из 242 просторных апартаментов различных типов от 1+1 до 5+1. Несмотря на близкое расположение к природе, проект находится всего в нескольких минутах от лучших учебных учреждений, больниц и транспортных узлов.
 

Инфраструктура:

 Бассейн

 Игровая Площадка

 Кафе

 Круглосуточная Охрана

 Открытое Пространство

 Открытый Бассейн

 Прогулочные Тропы

 Фитнес-Центр

 *Для более подробной информации свяжитесь с нами по WhatsApp*  

Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Жилой комплекс Апартаменты Семейной Концепции В Стамбуле
Мраморноморский регион, Турция
Агентство недвижимости: FIBO Property

Проект семейной концепции с современной архитектурой, этот проект предлагает Вам возможность  окунуться в жизнь рядом с природой и Белградским лесом. Строительная компания является крупнейшим застройщиком в Турции.  Проект находится рядом с торговым центром Vadistanbul, самым популярным и люксовым центром города.  Проект расположен в самом центре транспортной доступности, а также в непосредственной близости от Haray, который соединяет шоссе TEM и линии метро. 

Наши агенты в Турции
Khadija Agaeva
Khadija Agaeva
Агентства рядом
PROinvest WORLD
129 объектов

С 2014 года наша компания занимается недвижимостью. Мы успешно зарекомендовали себя на российском и  международном рынке. Мы предлагаем нашим клиентам приобрести недвижимость в Турции для получения дохода в евро и диверсификации своего Инвестиционного портфеля. Мы комплексно подходим к решению вопроса клиента, от выявления потребностей до их удовлетворения.  

Keller Williams Platin
1 объект
Keller Williams — международная франчайзинговая компания в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри Келлером и Джо Уильямсом с целью построить достойную карьеру, достойный бизнес и достойную жизнь для своих партнеров. С момента своего основания Keller Williams Realty является одной из самых быстрорастущих франшиз в сфере недвижимости. Более того, специалисты по недвижимости обращаются к Keller Williams Realty за коучингом, новыми технологиями и возможностями создания богатства, получая новый взгляд на свой потенциал и мотивацию к карьерному росту.
Mehal Group
13 объектов

Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами. ☏ - 0542 358 78 09 ☏ - 0212 853 82 51 ☏ - 0212 853 82 52 @ -

Ünal İnşaat antalya
10 объектов

Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты. Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.  Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.  Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки. Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

Buy Properties in Turkey
2 объекта

Buy Properties in Turkey - известная компания в Турции с опытом работы более 8 лет на рынке недвижимости, которая оказывает услуги во всех сегментах рынка недвижимости и сотрудничает с крупным застройщиком - Toprak Construction -  строительной компанией, которая начала свой бизнес в 1988 году. Благодаря многолетнему опыту работы в строительной отрасли в разных  регионах Турции, компания быстро завоевала отличную репутацию и сейчас является одним из самых крупных и хорошо известных застройщиков. Наша компания имеет обширную базу данных объектов недвижимости, охватывающую Средиземноморское побережье Турции. Для покупателей мы предложим надежные и выгодные варианты.

Наша цель – максимальное удовлетворение ожиданий клиентов результатами взаимного сотрудничества.

Realting.com
Перейти