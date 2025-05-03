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Excluzival Group

Турция, Бодрум
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe, 简体中文
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:57
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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