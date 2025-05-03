Excluzival Group

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Миссия:
Mishnadi Consulting - это компания, которая предоставляет все необходимые услуги людям, проживающим в Турции или желающим инвестировать в Турцию.
Видение:
Mishnadi Consulting стремится стать ведущей консалтинговой фирмой в Турции и обеспечить наилучшую поддержку людям, инвес…
Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из р…
INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY работает в связке с Keller Williams — международной франчайзинговой компанией в сфере недвижимости. В компанию входит более 180.000 агентов по недвижимости, работающих в 1000 офисах по всему миру. Компания была основана в 1983 году Гэри К…
Наша компания работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад
проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты.
Наше агенст…