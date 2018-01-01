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DDA Real Estate

Турция, 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д.&nbsp;174, офис 89Т,
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DDA Real Estate
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
dda-re.com/about
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Описание

DDA Real Estate - международное агентство недвижимости. Более 15 лет успешной работы и более 200 филиалов по РФ и за рубежом. Мы подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУБАЕ И В ТУРЦИИ. ПЕРЕЕЗД И РЕЗИДЕНТСТВО.

- Эксклюзивная недвижимость от 150 000$

- Ежегодный доход от инвестиций до 15%
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет
- Финансовая гарантия дохода
- Юридическая защита сделки

Подберем Вам недвижимость в Дубае и в Турции для инвестирования, сдачи в аренду или проживания.

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ:
- Офисы в более 200 городах РФ, ОАЭ, Турции.

- Лицензия на работу с недвижимостью в Дубае и в Турции, договоры с ведущими застройщиками!

- Бесплатный подбор объекта и сопровождение сделки (нашу работу оплачивает застройщик).

Мы предоставим Вам ЛУЧШИЕ объекты от застройщиков! БЕСПЛАТНО подбёрем объект с учетом всех Ваших пожеланий!(нашу работу оплачивает застройщик).

 

Услуги
  • Бесплатный подбор недвижимости;
  • Организация поездки для осмотра недвижимости;
  • Консультации по осуществлению выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость;
  • Юридическое сопровождение сделок;
  • Консультации по получению ВНЖ и гражданства ;
  • Консультации по аренде недвижимости за рубежом;
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DDA Real Estate
DDA Real Estate
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 Mat Investment - мост между турецкими застройщиками и международными инвесторами в недвижимость

 

Mat Investment - компания по обслуживанию и развитию недвижимости, расположенная в Стамбуле, Турция. Обладая более чем 10-летним опытом, он обладает авторитетным брендом не только на местном, но и на международном уровне.

Основная задача Mat Investment - предлагать выгодные возможности для недвижимости в соответствии с потребностями клиентов ’, такими как семейная жизнь, инвестиции, уникальные для таких сезонов, как зима, лето и так далее, и так далее. Каждый клиент недвижимости или

заинтересованная сторона имеет уникальные цели, ограничения, операционные условия и экономические реалии. Mat Investment, опираясь на свой отраслевой опыт и непревзойденные академические и профессиональные навыки, имеют глубокие

понимание проблем каждого клиента и сосредоточение на том, как лучше их решить. Мы обслуживаем широкий спектр клиентов, владельцев недвижимости, пользователей и инвесторов, с полным набором услуг, включая стратегическое консультирование

и должная осмотрительность транзакций, рынки капитала и консультирование по вопросам слияний и поглощений, реструктуризация, поддержка судебных процессов, ипотечные ценные бумаги, налоговые и стратегические коммуникации.

 

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Наша компания начала свою деятельность с международных продаж и маркетинговых операций с ассортиментом бренда Folkart. Впоследствии наша миссия изменилась и мы начали изучать потребности профессионального рынка в Стамбуле и других городах Турции. Partners Global Property расширила свою деятельность, включив в портфолио известные и роскошные проекты в таких городах, как Стамбул, Измир и Бодрум. Приоритет нашей компании — инвестирование капитала в Турцию и предоставление квалифицированного ассортимента в сегменте ультра-люкс. Мы также уделяем первостепенное внимание таким услугам, как консультации по инвестициям и недвижимости, а также консультации по инвестициям и гражданству.

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Компания Realtor in Turkey предоставляет услуги и проекты в сфере строительства, девелопмента, продажи и аренды недвижимости в Турции. Целью нашей компании является формирование активного инвестиционного рынка недвижимости в Турции на базе собственного успешного опыта оказания риэлторских, строительных и девелоперских услуг, основанных на добросовестном, прозрачном и безупречном отношении к каждому клиенту. Мы стремимся совершенствовать комплекс всех предоставляемых нами услуг, выстраивать долгосрочные плодотворные отношения с партнерами и клиентами, постоянно увеличивать базу объектов недвижимости, разрабатывать и реализовывать новые проекты в сфере девелопмента и инвестиций.

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Как "Sun World Real Estate", мы фокусируемся на активах в сфере недвижимости. Благодаря нашему опыту в сфере недвижимости, нашей зависимости от качества , нашей способности решать проблемы, ориентированные на людей, перед лицом потребностей наших клиентов.

Мы разрабатываем для вас конкретные стратегии в процессе продажи, покупки и аренды всех видов инвестиций в недвижимость во всех уголках мира, как на национальном, так и на международном уровнях, а благодаря нашим подробным знаниям, используя современные, инновационные маркетинговые методы, мы направляем инвестиции в недвижимость наших клиентов и предоставляем услуги по защите их интересов. 

В то же время наша строительная компания уже 19 лет предлагает нашим клиентам новые и комфортные жилые помещения. 

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Target Real Estate Investment Immigration Co., Ltd. – местная иммиграционная компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и иммиграцией. Мы долгое время сотрудничаем с более чем десятью влиятельными девелоперскими компаниями, чтобы выбрать десятки проектов недвижимости с реальными ценами, высоким качеством и отличной инвестиционной стоимостью по всему Стамбулу. У нас есть профессиональная команда юристов, которая успешно подала заявки по программе натурализации для десятков семей из разных стран мира. Заявления о натурализации, послепродажный сервис, гражданство для Вас и Ваших несовершеннолетних детей. Наше преимущество: - Услуги профессиональных юристов - Услуги профессионального финансового эксперта - Профессиональная служба приема - Услуги профессионального русского переводчика - Полная конфиденциальность - Профессиональная команда по опеке жилья - Осуществление всех предлагаемых нами услуг удаленно, без Вашего присутствия. Target Co., Ltd – первое иммиграционное агентство, созданное на Ближнем Востоке (основано в 1990 году) и на протяжении всех 30 лет, со дня основания, занимающееся иммиграцией. Наше агентство успешно справилось с многочисленными иммиграционными делами. А с момента принятия закона о натурализации в Турции мы так же успешно помогли получить турецкое гражданство десяткам наших клиентов со всего мира.
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