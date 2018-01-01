DDA Real Estate
DDA Real Estate - международное агентство недвижимости. Более 15 лет успешной работы и более 200 филиалов по РФ и за рубежом. Мы подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания.
НЕДВИЖИМОСТЬ В ДУБАЕ И В ТУРЦИИ. ПЕРЕЕЗД И РЕЗИДЕНТСТВО.
- Эксклюзивная недвижимость от 150 000$
- Ежегодный доход от инвестиций до 15%
- Беспроцентная рассрочка до 7 лет
- Финансовая гарантия дохода
- Юридическая защита сделки
Подберем Вам недвижимость в Дубае и в Турции для инвестирования, сдачи в аренду или проживания.
ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ:
- Офисы в более 200 городах РФ, ОАЭ, Турции.
- Лицензия на работу с недвижимостью в Дубае и в Турции, договоры с ведущими застройщиками!
- Бесплатный подбор объекта и сопровождение сделки (нашу работу оплачивает застройщик).
Мы предоставим Вам ЛУЧШИЕ объекты от застройщиков! БЕСПЛАТНО подбёрем объект с учетом всех Ваших пожеланий!(нашу работу оплачивает застройщик).
- Бесплатный подбор недвижимости;
- Организация поездки для осмотра недвижимости;
- Консультации по осуществлению выгодных инвестиций в зарубежную недвижимость;
- Юридическое сопровождение сделок;
- Консультации по получению ВНЖ и гражданства ;
- Консультации по аренде недвижимости за рубежом;