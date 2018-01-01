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Contefy

Kışla Mah. 37 Sok. Cengizhan Apt. №6 İç Kapı №102 Muratpaşa / ANTALYA
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Contefy
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Турции
Сергей Ермаков
Сергей Ермаков
Агентства рядом
Kinaci Property
Жилая недвижимость 87

Kınaci Group Constructıon

Мы группа компаний с опытом работы в строительном сегменте и риэлторской деятельности — 30 лет.

До 2021 года было построено и успешно реализовано многочисленное количество объектов недвижимости.

Kınaci Group  имеет партнерские отношения с ведущими турецкими строительными компаниями, в реализации их проектов и совместном строительстве .

Главной задачей нашей компании является постоянное улучшение качества предлагаемых услуг. Мы сами возводим наши объекты, прекрасно разбираемся в строительстве и в строительных материалах, поэтому смело предлагаем объекты, гарантируя их качество.

Благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы стали одной из лучших строительных компаний и агентств недвижимости на Анталийском побережье.

Наши объекты:

Happy Life Homes; Suite Residence; Marmara Residence; Orange Garden Residence; Dolce Vita Residence; Casa Bianca Residence, и еще много других красивых элитных проектов было построено нашей компанией.
Alanya Eiendom
Жилая недвижимость 17

«ALANYA EİENDOM» является официальным лицензированным агентством недвижимости и застройщиком, осуществляющим свою деятельность на территории Турции с 2003 года на основании лицензии N10440, выданной Торгово Промышленной Палатой г. Аланья. Компания имеет богатый профессиональный опыт работы и предлагает сервис высочайшего качества. 

Менеджеры по продаже являются профессионалами своего дела, имеют большой опыт работы и хорошее знание рынка недвижимости на побережье Средиземного моря. Наши сотрудники постоянно проходят обучение, мы посещаем выставки зарубежной недвижимости, представляя на них рынок недвижимости Турции.

За многолетний опыт работы компания имеет представительства в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Норвегии, Дании, Бельгии и Швеции; уверенно занимает лидирующие позиции и входит в число крупнейших агентств региона. Основным видом деятельности компании является продажа и аренда жилой и коммерческой недвижимости в Турции как первичного, так и вторичного рынка также строительство и инвестиционные направления.

Мы находимся рядом с клиентами с первого дня знакомства и сопровождаем на всех этапах нахождения в Турции. Предоставляем нашим клиентам бесплатные ознакомительные туры, в ходе которого предлагается недвижимость исходя из личных предпочтений клиента. Большой акцент мы делаем на постпродажный сервис. Список предлагаемых услуг не ограничивается только оформлением сделки и обстановки квартиры. Мы предоставляем помощь в решении всех вопросов, связанных с проживанием в Турции: ремонтные работы, заказ трансфера, клининговые услуги, аренда автомобиля, вызов врача, оформление ВНЖ, организация туров, сдача недвижимости в аренду и многое другое. Мы даем стопроцентную гарантию на предоставляемый сервис. Каждый клиент имеет доступ на персональный аккаут в режиме онлайн на сайте компании Alanya Eiendom. 

Обратившись в компанию Alanya Eiendom, процесс покупки недвижимости в Турции станет для Вас приятным времяпрепровождением, а все хлопоты мы возьмем на себя. 

Binaa Investment
Новостройки 77 Жилая недвижимость 77 Коммерческая недвижимость 1

Компания Binaa Investment специализируется в сфере недвижимости и техническом консалтинге. Мы предоставляем юридические услуги и консультации по турецкой недвижимости в Стамбуле. Компания была основана в 2015 году и начинала работу небольшой командой с несколькими проектами. Сейчас мы управляем 1000 объектами недвижимости и предоставляем услуги более, чем в 60 странах по всему миру. Компания Binaa Investment добилась выдающихся успехов в первую очередь благодаря удовлетворенности и признанию среди своих клиентов.

Victori Company
Жилая недвижимость 9

Наша компания занимается туризмом и недвижимостью по всей территории Турции. Эксклюзивные предложения по туризму, продажа недвижимости.

Kultu Elmak Gayrimenrul
Жилая недвижимость 2
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