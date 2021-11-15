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Центр недвижимости "Моя 7Я"

Беларусь, 220012, г. Минск, пр. Независимости,95/1-12, пом. 16
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Центр недвижимости "Моя 7Я"
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.centr7a.by
Описание

«Центр Недвижимости „Моя 7Я“» — ваш незаменимый помощник в огромном мире недвижимости! Наше агентство одинаково эффективно работает и с объектами вторичного рынка (высококвалифицированный отдел вторичного жилья ждет вас!), и с новостройками (наши менеджеры со 100%-ным охватом всех предложений первичного жилья оперативно подберут вам оптимальный вариант).

Мы оказываем всестороннюю квалифицированную помощь в сделках с куплей-продажей объектов недвижимости. Наша молодая команда профессионалов с горящими глазами и уже наработанным ценнейшим опытом с удовольствием возьмется за решение вашего жилищного вопроса любой сложности — будь то выгодная продажа квартиры или быстрый поиск подходящего варианта среди всех новостроек Минска.

Многие наши специалисты ранее работали в крупных агентствах, и общая здоровая амбициозность позволила нам объединиться в одну сплоченную команду — «Центр Недвижимости „Моя 7Я“», принцип которого заключается в неустанном стремлении совершенствовать себя и быть максимально полезным именно вам.

Наши навыки продаж, знание рынка недвижимости, юридическая грамотность вкупе с наработанной базой объектов позволят вам получить всё по максимуму: юридические консультации, большой выбор квартир в Минске и пригороде от надежных застройщиков, быструю и выгодную продажу практически любого объекта на вторичном рынке, поиск подходящего жилья в нашей базе и многое другое.

Наши специалисты очень мобильны и всегда на связи с вами — вы можете получать информацию в удобное время любым комфортным для вас способом. «Центр Недвижимости „Моя 7Я“» всегда готов предоставить вам свои навыки, знания и опыт — и нам вы с легкостью можете доверить свою недвижимость!

Услуги
  • Покупка и продажа квартир, комнат;
  • Покупка и продажа коттеджей, домов, участков;
  • Новостройки, долевое строительство.
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«Магазин недвижимости» – риэлтерское агентство в Гродно и Гродненской области. Мы сопровождаем клиента от мысли о купле-продаже недвижимости до юридически грамотной и успешной сделки. Специализируемся на продаже, покупке и обмене квартир, домов и коммерческой недвижимости, осуществляем юридическое сопровождение сделок, помогаем с оценкой и аналитикой, выгодным инвестированием, переводом квартир в нежилой фонд и другими услугами.

Сотрудничать с «Магазином недвижимости» просто и выгодно: наши специалисты ежемесячно анализируют данные из базы Национального кадастрового агентства, поэтому владеют актуальной информацией по совершенным риэлтерским сделкам и реальным ценам рынка недвижимости Гродно.

Оршанский центр недвижимости
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Общество с дополнительной ответственностью «Оршанский центр недвижимости» был создан в 2007 году, получил свидетельство о государственной регистрации, а так же лицензию Министерства Юстиции Республики Беларусь на оказание риэлтерских услуг. Оршанский центр недвижимости осуществляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости. Наиболее востребованы услуги агентства по организации покупки-продажи объектов жилого фонда (квартиры, дачи, дома), нежилого фонда (офисы, складские и производственные помещения). Оршанский центр недвижимости является ведущим агентством недвижимости города Орши и района. Мы предоставляем полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью начиная от подбора вариантов до проведения сделки. Сотрудничество с нами ЗАЩИТИТ вас от возможных противоправных действий со стороны мошенников и перекупов. Совершая сделку через наше агентство, ваша покупка становится автоматически застрахована государственной страховой компанией. Опытные специалисты проведут все возможные проверки документов и объекта недвижимости для того что бы вы могли спать спокойно. В офисе компании по адресу ул. Ленина д.59 офис 2,в рабочее время проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации. ОДО «Оршанский центр недвижимости» - ГАРАНТ Вашей безопасности при покупке и продаже недвижимости.
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Мы - молодая профессиональная команда аттестованных риэлторов Гродно. Богатый опыт успешной работы позволяет вновь и вновь безопасно для клиентов решать их жилищные вопросы. Искренне любим своё дело. Готовы прийти на помощь даже в самых запутанных и нестандартных ситуациях.

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«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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