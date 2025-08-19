  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Cappuccino Estate

Cappuccino Estate

Грузия, г. Батуми, ул. Хайдара Абашидзе 58
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
cappuccino-estate.com/
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:18
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
Выходной
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты в Грузии
Евгений Медвецкий
Евгений Медвецкий
8 объектов
Агентства рядом
Basidon
Грузия, Батуми
Год основания компании 2006
Жилая недвижимость 4
Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.
Оставить заявку
Tbilhouse
Грузия, Тбилиси
Год основания компании 2015
Жилая недвижимость 4
Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость
Оставить заявку
Geos
Грузия, Тбилиси
Жилая недвижимость 139 Коммерческая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 251 Краткосрочная аренда 1 Земельные участки 36
Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и г…
Оставить заявку
RECOM
Грузия, Батуми
Год основания компании 2019
Жилая недвижимость 495
Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас. Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье. Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский
MBG Group
Грузия, Тбилиси
Год основания компании 2012
Коммерческая недвижимость 20 Земельные участки 14
Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в эт…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти