  Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$143,181
;
8
ID: 28596
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, na prvom spratu stambene zgrade, u naselju Krusevac. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion". U cijenu stana je uracunato i privatno parking mjesto.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
