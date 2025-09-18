Bluebird Realty,Inc

  1. Realting.com
Stany Zjednoczone, Downers Grove
Zostawić wniosek
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2014
Na platformie
1 rok 6 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
bluebirdrealtor.com
O agencji

BlueBird Realty jest pełnousługową agencją nieruchomości. Oferujemy wyjątkowe usługi dla inwestorów, klientów komercyjnych i osób fizycznych. Naszą misją jest zapewnienie naszym klientom doskonałej obsługi opartej na uczciwości, uczciwości, wiedzy i szerokiej wiedzy na temat trendów w przemyśle. Nasi pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają zróżnicowane i realne doświadczenie w wielu dziedzinach, takich jak nieruchomości mieszkalne, wynajem i nieruchomości komercyjnych. Dorastamy z naszymi klientami, pomagając im osiągnąć swoje cele i marzenia. Naszym zadaniem jest pomóc swoim marzeniom stać się rzeczywistością, duże lub małe.
Oferujemy wielojęzyczne usługi: angielski, rosyjski, arabski, francuski, litewski, polski i turecki.

Usługi

Mieszkalne

Rodzina wielonarodowa

Czynsze

Handel

Nowa budowa

Zarządzanie nieruchomościami

Inwestycje

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 20:12
(UTC-5:00, America/Chicago)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Stany Zjednoczone
Albina Van Maer
Albina Van Maer
