Bluebird Realty,Inc

O agencji

BlueBird Realty jest pełnousługową agencją nieruchomości. Oferujemy wyjątkowe usługi dla inwestorów, klientów komercyjnych i osób fizycznych. Naszą misją jest zapewnienie naszym klientom doskonałej obsługi opartej na uczciwości, uczciwości, wiedzy i szerokiej wiedzy na temat trendów w przemyśle. Nasi pośrednicy w obrocie nieruchomościami mają zróżnicowane i realne doświadczenie w wielu dziedzinach, takich jak nieruchomości mieszkalne, wynajem i nieruchomości komercyjnych. Dorastamy z naszymi klientami, pomagając im osiągnąć swoje cele i marzenia. Naszym zadaniem jest pomóc swoim marzeniom stać się rzeczywistością, duże lub małe.

Oferujemy wielojęzyczne usługi: angielski, rosyjski, arabski, francuski, litewski, polski i turecki.