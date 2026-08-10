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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nowy Jork, Stany Zjednoczone

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mieszkania
860
domy
109
969 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ta nowa promocja oferuje nam kilka domów rozmieszczonych w dwóch sypialniach, dwie łazienki,…
$385,937
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Elevated Ground Floor Apartment in Arana de Mijas, Cerros del Águila Odkryj ten wyśmienity d…
$410,647
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wyłączny rozwój mieszkalny 80 domów zaprojektowanych w celu maksymalizacji naturalnego świat…
$623,618
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ostatnie okazje do nabycia nowej nieruchomości budowlanej w centrum Estepony, obok morza, 1 …
$563,610
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Nice narożny apartament na 13 piętrze z fantastycznym widokiem na morze, miasto i góry. Apar…
$525,957
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Jest trzecim etapem kompleksu Ogrodów Wańskich położonego w obszarze Selwo pomiędzy Esteponą…
$503,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Aquire Call
$1,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowy nieporównywalny kompleks mieszkalny, składający się z 2 i 3-pokojowych apartamentów, w …
$704,453
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta, cichej dzielnicy mieszkal…
$676,567
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Oferujemy ekskluzywną okazję do życia w niezrównanym środowisku naturalnym, ze wszystkimi ud…
$347,108
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Wyłączny kompleks mieszkalny składający się ze 144 domów z 1, 2 i 3 sypialniami, rozmieszczo…
$357,698
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Mieszkanie 1 pokój w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wyłącznie rozwój mieszkaniowy w samym sercu Calahondy i wiemy, że nie ma osób o takich samyc…
$342,402
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Penthouse w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Penthouse
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Ten stylowy penthouse znajduje się w centrum Nueva Andalucía, w odległości spaceru od wszyst…
$794,231
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Willa w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Willa
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Linia frontu Golf villa piękna przestronna willa z prywatnym basenem i ogrodem, Odłączona …
$935,427
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Reformowane dwupokojowe mieszkanie na parterze w Urbanizacji Royal Marbella Golf Resort, Ben…
$364,758
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Mieszkanie 3 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 3 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Ten stylowy boutique rozwoju jest dogodnie położony kilka minuty z dala od zachwycającego mi…
$858,946
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Penthouse w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Penthouse
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Pierwsze piętro NO winda. Właśnie zmniejszyła się z 489.000 do 48.000 na szybką sprzedaż. Te…
$538,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten nowy rozwój znajduje się w dzielnicy mieszkalnej Mijas, w otoczeniu prestiżowych urbaniz…
$344,875
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Willa w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Willa
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 531 m²
HUGE VILLA NEXT TO FUENGIROLA Willa w 5 minut jazdy od plaży Los Boliches, ma 531 m2, jest p…
$900,128
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Zapraszamy do tej nowej promocji apartamentów i penthouses w prestiżowej New Golden Mile, mi…
$835,413
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Nowy rozwój, położony w cichej i mieszkalnej dzielnicy El Lagarejo, w Mijas. Jest to wyjątko…
$347,108
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Mieszkanie 1 pokój w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Kompleks mieszkalny z nowoczesnym i nowoczesnym wzornictwem, który ma w sumie 135 domów z 1,…
$337,695
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Odkryj ekskluzywny rozwój w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów Estepona. Ten pr…
$511,838
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Mieszkanie 1 pokój w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Las Lagunas jest jednym z najbardziej dynamicznych i rozwijających się obszarów Costa del So…
$301,925
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Twój nowy dom na Costa del Sol czeka na ciebie. Odkryj ten uroczy 2 sypialnie, 2 łazienki n…
$270,627
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Mieszkanie 1 pokój w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Las Lagunas jest jednym z najbardziej dynamicznych i rozwijających się obszarów Costa del So…
$296,042
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Położony zaledwie 5 minut od La Cala de Mijas, jeden z najbardziej popularnych miejsc wakacy…
$464,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 3 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Stylowy Parter Apartament zaledwie 5 minut od plaży - Cancelada, Costa del Sol Zapraszamy d…
$528,311
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Mieszkanie 2 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 2 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Rozwój należy do głównego planu, który rozważa rozwój kilku kompleksów mieszkalnych, parków …
$433,356
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Mieszkanie 3 pokoi w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 3 pokoi
Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Nowy projekt z wyborem 1, 2, 3 lub 4 sypialnie, można wybrać jeden z wysokich domów, penthou…
$703,630
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Parametry nieruchomości w Nowy Jork, Stany Zjednoczone

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