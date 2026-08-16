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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Floryda, Stany Zjednoczone

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Miami
132
Haines City
3
147 obiektów total found
Mieszkanie 184 pokoi w Haines City, Stany Zjednoczone
TOP TOP
Mieszkanie 184 pokoi
Haines City, Stany Zjednoczone
Sypialnie 184
Powierzchnia 17 540 m²
Monarch Grove w Balmoral to prywatna, wielorodzinna okazja inwestycyjna, która znajduje się …
$10,70M
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Bliźniak 9 pokojów w Miami, Stany Zjednoczone
Bliźniak 9 pokojów
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 10 864 m²
Liczba kondygnacji 1
Niesamowita okazja do posiadania Bayshore Ridge Estate, nowego Tropical Modern domu z 12, 56…
$24,50M
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Wyjątkowa okazja, aby kupić nowy apartament z jedną sypialnią premium w Sveti Stefan, jednym…
$201,798
VAT
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Apartament znajduje się na Tuška Put (Bulevar Stanka Radonjica nr 41) Znajduje się na 5 pięt…
$147,080
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Apartament jednoosobowy na sprzedaż - 44 m ² - Budva, Maslinjak, Czarnogóra Na sprzedaż: Now…
$158,846
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Tivat, Porto Czarnogóra - One Bedroom Apartment w budynku Baia, Regent Pool Club Residences.…
$811,880
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Dwupokojowe mieszkanie w budynku Acton za Vali w dzielnicy miejskiej. Znajduje się w jednym …
$252,977
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
$2,35M
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Odrestaurowany Kamienny Dom z 1919 r. - Niedaleko Budva, Kotor, Tivat i Plaże Na sprzedaż: B…
$400,057
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$164,729
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Willa z dwoma sypialniami o powierzchni 264,46 m2 dostępna jest w nowej ofercie Lustica Bay …
$2,95M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 3 pokoi
Miami, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Oferujemy do wynajęcia na dłuższą metę luksusowo urządzone i nowoczesne mieszkanie w Budva. …
$2,589
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż: Nowy Dom w Ulcinj - Blisko Copacabana Plaża Nowo wybudowany dom na sprzedaż w U…
$247,094
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Ten współczesny rozwój łączy luksus, funkcjonalność i piękno naturalne, oferując spokojny st…
$148,256
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Kawalerka 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Na sprzeda?, nowy, umeblowany apartament, 25m2, na 6. pi? trze 9-piętrowego budynku, w Bemak…
$114,134
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Znajduje się w prestiżowej rezydencji Kings Park (dawny hotel Nikić), w pełni odnowiony apar…
$180,769
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
2- Sypialnia Apartament - Zabjelo, Podgorica - 50 m ² - €700 / miesiąc 📍 Lokalizacja Położon…
$824
VAT
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Szeregowiec 3 pokoi w Hollywood, Stany Zjednoczone
Szeregowiec 3 pokoi
Hollywood, Stany Zjednoczone
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 761 m²
Piętro 1
Jeden z dostępnych wariantów najpiękniejszego kompleksu. Wyjątkowość tej propozycji polega n…
$700,000
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
DLA SPRZEDAŻY - Przestronny 3- Sypialnia House Near City Center - Cetinje Położony w bardzo …
$308,868
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż jednopokojowe mieszkanie w Becici 400 metrów od plaży za sklepem Idea. Powierzch…
$164,729
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Jednopokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w trakcie budowy w Ulcinj. Apartament znajduje się 3 km…
$94,689
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Dwupokojowy apartament o powierzchni 87 m2, położony w jednym z najpiękniejszych miast w Zat…
$464,772
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
$458,889
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
SMART HOME Zbudowany do niemieckich standardów - Cicha lokalizacja, Wszystko wewnątrz Reach …
$467,125
VAT
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Dom w Floryda, Stany Zjednoczone
Dom
Floryda, Stany Zjednoczone
Regal Oaks Resort Vacation Townhomes by IDILIQ. Ośrodek ten znajduje się w Kissimmee, Floryd…
$350,000
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Agencja
Hayat
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Kawalerka 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Kawalerka 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Studio apartament Sveti Stefan 30m od morza. Widok na morze, ma osobne wejście, znajduje się…
$92,954
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronny apartament rodzinny o powierzchni 85m ², położony na trzecim piętrze, przeznaczo…
$220,031
VAT
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Willa 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Willa 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Powierzchnia 240 m²
Położony w jednej z najpiękniejszych części Starego Miasta, ta autentyczna kamienna nierucho…
$694,216
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
$260,625
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Miami, Stany Zjednoczone
Mieszkanie 1 pokój
Miami, Stany Zjednoczone
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Umeblowane mieszkanie z parkingiem na sprzedaż - Donja Lastva, Tivat Położony w południowo-a…
$294,160
VAT
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Typy nieruchomości w Floryda.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Floryda, Stany Zjednoczone

z garażem
z Widok na morze
z Basen
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