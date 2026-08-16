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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Detroit, Stany Zjednoczone

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domy
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6 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 3 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Zainwestuj w Detroit (USA) Dom 3 łóżka 1 łazienka - cena 82000 $ - czynsz -> miesięcznie:…
$82,000
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Dom 4 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 4 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Inwestuj w Detroit ( USA ) Dom 3 Łóżka 1 Łazienka - Cena 72000 $ - Czynsz - > Miesięcznie: 8…
$72,000
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Dom 4 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 4 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Zainwestuj w Detroit (USA) Dom 4 łóżka 1 łazienka - cena 78000 $ - czynsz -> miesięcznie:…
$78,000
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Dom 2 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 2 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Choose to invest in DetroitAmong the most profitable and safe real estate investments in the…
$91,000
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Dom 3 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 3 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 170 m²
Wybierz inwestowanie w DetroitStabilna i wysoko wydajna inwestycja w nieruchomości w USA.Inw…
$140,000
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Dom 3 pokoi w Detroit, Stany Zjednoczone
Dom 3 pokoi
Detroit, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safest real estate investments in …
$91,000
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LDV InvestLDV Invest

Parametry nieruchomości w Detroit, Stany Zjednoczone

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