Buying a business in the USA

Informacje o programie imigracyjnym

Proszę pamiętać, że rząd USA nie zapewnia stałego pobytu lub obywatelstwa dla osób, które zakupiły lub rozpoczęły działalność gospodarczą w USA!

Rząd USA oferuje tymczasowe lub stałe wizy pobytowe dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą kupić i prowadzić gotowy biznes w Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejsze wizy to E-2, L-1.

E-2 VISA

W porównaniu z innymi programami inwestycyjnymi, wiza inwestycyjna E-2 w USA ma wiele istotnych zalet, które ułatwiają proces jej przetwarzania i ułatwiają dostęp do niej przedsiębiorcom, którzy mogą ubiegać się o wizę E-2. Po pierwsze, czas rozpatrywania wniosku jest stosunkowo krótki - do trzech czterech miesięcy. Inną niezaprzeczalną korzyścią, która odróżnia wizę inwestycyjną E-2 od pozostałych, jest stosunkowo niewielka ilość pieniędzy inwestycyjnych. Uważa się, że kwota ta powinna być w przybliżeniu równa 100 tysiącom dolarów.

L-1 VISA

Wiza L1 dla zagranicznych przedsiębiorców przede wszystkim umożliwia międzynarodowym firmom wysyłanie swoich kierowników z zagranicy do pracy w oddziałach firmy w Stanach Zjednoczonych. Jednak uzyskanie wizy L1 pozwala inwestować w gospodarkę Stanów Zjednoczonych i oczekiwać, że kwalifikuje się do stałego pobytu. L1 to wiza dla nierezydentów, która jest wydawana na okres do trzech lat z możliwością złożenia wniosku o przedłużenie.

Główną różnicą między wizą L1 a wizą E jest to, że wiza L1 jest wizą zawodową, ale pozwala na rozpoczęcie nowej działalności w Stanach Zjednoczonych jako oddział zagranicznej firmy do pracy tam jako kierownik. Podczas gdy wiza E wymaga inwestowania w tworzenie nowego przedsiębiorstwa lub zakupu istniejącego i tworzenia nowych miejsc pracy. Albo możesz zainwestować w niedochodowy biznes w celu zwiększenia jego rentowności.