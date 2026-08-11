  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Programy imigracyjne
  4. Buying a business in the USA

Buying a business in the USA

Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
Termin odbioru: od 18 miesięcy
Koszty: od
$120,000
;
Buying a business in the USA
Pobyt stały
Zostawić wniosek

Informacje o programie imigracyjnym

Proszę pamiętać, że rząd USA nie zapewnia stałego pobytu lub obywatelstwa dla osób, które zakupiły lub rozpoczęły działalność gospodarczą w USA!

Rząd USA oferuje tymczasowe lub stałe wizy pobytowe dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą kupić i prowadzić gotowy biznes w Stanach Zjednoczonych. Najpopularniejsze wizy to E-2, L-1.

E-2 VISA

W porównaniu z innymi programami inwestycyjnymi, wiza inwestycyjna E-2 w USA ma wiele istotnych zalet, które ułatwiają proces jej przetwarzania i ułatwiają dostęp do niej przedsiębiorcom, którzy mogą ubiegać się o wizę E-2. Po pierwsze, czas rozpatrywania wniosku jest stosunkowo krótki - do trzech czterech miesięcy. Inną niezaprzeczalną korzyścią, która odróżnia wizę inwestycyjną E-2 od pozostałych, jest stosunkowo niewielka ilość pieniędzy inwestycyjnych. Uważa się, że kwota ta powinna być w przybliżeniu równa 100 tysiącom dolarów.

L-1 VISA

Wiza L1 dla zagranicznych przedsiębiorców przede wszystkim umożliwia międzynarodowym firmom wysyłanie swoich kierowników z zagranicy do pracy w oddziałach firmy w Stanach Zjednoczonych. Jednak uzyskanie wizy L1 pozwala inwestować w gospodarkę Stanów Zjednoczonych i oczekiwać, że kwalifikuje się do stałego pobytu. L1 to wiza dla nierezydentów, która jest wydawana na okres do trzech lat z możliwością złożenia wniosku o przedłużenie.

Główną różnicą między wizą L1 a wizą E jest to, że wiza L1 jest wizą zawodową, ale pozwala na rozpoczęcie nowej działalności w Stanach Zjednoczonych jako oddział zagranicznej firmy do pracy tam jako kierownik. Podczas gdy wiza E wymaga inwestowania w tworzenie nowego przedsiębiorstwa lub zakupu istniejącego i tworzenia nowych miejsc pracy. Albo możesz zainwestować w niedochodowy biznes w celu zwiększenia jego rentowności.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 18 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$120,000
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Przeglądasz
Buying a business in the USA
Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone
od
$120,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Złóż wniosek do konsultanta imigracyjnego
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Powrót do Zostawić wniosek
Inne programy imigracyjne
Zezwolenie na pobyt
Hiszpańska karta pobytu dla osób niezależnych finansowo
Hiszpańska karta pobytu dla osób niezależnych finansowo
Hiszpania Hiszpania
od
$5,500
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Hiszpania jest drugim najczęściej odwiedzanym krajem na świecie ze względu na bogatą historię, zróżnicowaną kulturę, piękne krajobrazy i słynną kuchnię. Kraj ten oferuje szeroki wachlarz atrakcji, w tym wspaniałe plaże, tętniące życiem miasta, zabytkową architekturę i sztukę światowej klasy.…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Pozwolenie na pobyt w Hiszpanii dla cyfrowych nomadów
Pozwolenie na pobyt w Hiszpanii dla cyfrowych nomadów
Hiszpania Hiszpania
od
$5,500
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Hiszpania jest drugim najczęściej odwiedzanym krajem na świecie ze względu na bogatą historię, różnorodną kulturę, piękne krajobrazy i renomowaną kuchnię. Kraj oferuje szeroką gamę atrakcji, w tym wspaniałe plaże, tętniące życiem miasta, zabytkową architekturę i sztukę światowej klasy. Ponad…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt dla inwestorów w Hiszpanii
Zezwolenie na pobyt dla inwestorów w Hiszpanii
Hiszpania Hiszpania
od
$550,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 3 miesięcy
Hiszpania jest drugim najczęściej odwiedzanym krajem na świecie ze względu na bogatą historię, różnorodną kulturę, piękne krajobrazy i renomowaną kuchnię. Kraj oferuje szeroką gamę atrakcji, w tym wspaniałe plaże, tętniące życiem miasta, zabytkową architekturę i sztukę światowej klasy. Ponad…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę