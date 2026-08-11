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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Filadelfia, Stany Zjednoczone

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domy
3
3 obiekty total found
Szeregowiec w Filadelfia, Stany Zjednoczone
Szeregowiec
Filadelfia, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This Philadelph…
$120,000
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Szeregowiec w Filadelfia, Stany Zjednoczone
Szeregowiec
Filadelfia, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Inwestycje w nieruchomości w Filadelfii Wybierz bezpieczną inwestycję w Stanach Zjednocz…
$115,000
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Szeregowiec w Filadelfia, Stany Zjednoczone
Szeregowiec
Filadelfia, Stany Zjednoczone
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Inwestycje w nieruchomości w Filadelfii Wybierz bezpieczną inwestycję w USA Ta nieru…
$130,000
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