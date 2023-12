Harbour Lights

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €202,000

Wznosząc się z serca DAMAC Hills 2, Virdis oferuje spektakularne widoki na społeczność i miasto ze wszystkich stron. Dzięki uderzającym zewnętrznym, imponującym wnętrzom i niezrównanym udogodnieniom, to adres i inwestycja, na którą czekałeś. DAMAC Hills 2, wcześniej znana jako AKOYA, jest społecznością mistrzowską, która jest kuratorem jedynego w swoim rodzaju życia – inspirowanego wodą, sportem i zabawą dla wszystkich grup wiekowych. W DAMAC Hills 2, skupiska starannie zaprojektowanych apartamentów, kamienic i willi otoczone są zupełnie nową gamą wrażeń, atrakcji, udogodnień. Laguny DAMAC mają również wiele udogodnień dla dzieci, takich jak zjeżdżalnie, pirackie statki i trampoliny. DAMAC Hills 2 znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta, a mimo to czuje się jak w oddalonym świecie. Strategiczna lokalizacja umożliwia łatwy dostęp do czterech głównych autostrad i innych sieci, które zapewniają łatwy dostęp do miasta. Aby dostać się do DAMAC Hills 2, jedź Umm Suqeim Road do Al Qudra Road i znajdź się u bram DAMAC Hills 2 w ciągu 25 minut. Umeblowane mieszkanie Pralka Gaz Piekarnik Lodówka Udogodnienia społeczności Plac zabaw dla wody Plaża Malibu Zakłady jeździeckie w mieście jeździeckim, Obiekty sportowe Studio tańca Gospodarstwo dla zwierząt DAMAC Properties jest liderem rynku luksusowych nieruchomości na Bliskim Wschodzie od 2002 roku, dostarczając wielokrotnie nagradzane nieruchomości mieszkalne, handlowe i rekreacyjne w całym regionie, w tym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katar, Jordania, Liban i Oman, a także Wielka Brytania. Od tego czasu firma dostarczyła blisko 32 000 domów, z portfelem deweloperskim ponad 34 000 na różnych etapach planowania i postępu.* Łączenie sił z jednymi z najwybitniejszych marek mody i stylu życia na świecie, DAMAC wprowadził na rynek nowe i ekscytujące koncepcje życia, w tym pole golfowe zarządzane przez The Trump Organisation oraz luksusowe domy we współpracy z Versace, Fendi Casa, Just Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Rotana and Radisson Hotel Group. Dzięki spójnej wizji i silnemu rozmachowi DAMAC Properties buduje kolejną generację luksusowego życia na Bliskim Wschodzie.