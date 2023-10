Elite residential complex Luxor Tower with direct access to the park in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €397,512

103 m² 1

Poddaj się: 2026

Bianca Townhouses to nowy kompleks mieszkaniowy kamienic premium od dewelopera Reportage Properties, który realizuje projekty w Dubaju, Abu Zabi, Egipcie i Turcji. Bianca Townhouses znajduje się w dzielnicy Dubailand, obok społeczności miasta Arabia. Jest to jeden z największych obszarów Dubaju, w którym znajduje się wiele centrów handlowych, restauracji, rozrywki, krajobrazu i parków zajmujących duży obszar. Kompleks jest ekskluzywną nieruchomością premium otoczoną zielenią. Panoramiczne okna i nowoczesna dekoracja w odcieniach beżu i szarości sprawiają, że pokoje są jasne i dają poczucie przestronności i przytulności. Infrastruktura: Dla właścicieli kamienic w kompleksie mieszkaniowym Bianca Townhouses firmy Reportage Properties dostępne są udogodnienia: - basen; - basen dla dzieci; - siłownia; - miejsce do grillowania; - całodobowy nadzór wideo i bezpieczeństwo; - plac zabaw; - bieżnia; - strefy jogi i medytacji; - restauracje; - sklepy; - teren krajobrazowy do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, rekreacji i spacerów; - meczet. Lokalizacja: Kamienice premium w kamienicach Bianca świetnie nadają się do zamieszkania indywidualnego lub rodzinnego. Do wszystkich kluczowych lokalizacji i atrakcji Dubaju można dojechać samochodem w 20-30 minut. Dla rodzin z dziećmi w pobliżu znajduje się wiele prestiżowych szkół i przedszkoli.