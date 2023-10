New residence Amber with a swimming pool near all necessary infrastructure, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €2,17M

153–300 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Ocean House - 9-piętrowy kompleks mieszkalny zostanie zbudowany na wybrzeżu słynnej sztucznej wyspy Palm Jumeirah. Przeniesienie elitarnego projektu do eksploatacji planowane jest na 2025 r. Ocean House zaprezentuje kolekcję ekskluzywnych dupleksów z 2 – 6 sypialniami o powierzchni od 167 metrów kwadratowych. m. Układ każdej z nagradzanych rezydencji obejmuje 2 balkony ( z przodu iz tyłu budynku ), co gwarantuje urzekający widok na Zatokę Arabską, Burj Al Arab i horyzont współczesnego Dubaju. Część mieszkania zostanie uzupełniona o prywatne baseny, siłownie i spa. Projekt każdego z nich zostanie stworzony zgodnie z indywidualnym projektem grupy Bjarke Ingels. Infrastruktura: Lokalni mieszkańcy będą mieli do dyspozycji imponującą gamę nowoczesnych udogodnień, w tym: - siłownia z wodospadem; - biblioteka ze strefą coworkingową; - kino; - sklepy detaliczne; - salon z cygarami; - wyposażona kuchnia dla najemców; - spa itp. Lokalizacja: Ocean House znajduje się na wschodnim półksiężycu Palm Jumeirah, w otoczeniu luksusowych kurortów, pierwszorzędnych hoteli i luksusowych społeczności mieszkalnych. Około 20 – 30 minut od budynku znajdują się tak popularne obszary Dubaju, jak Dubai Marina, Dubai Knowledge Park, Downtown Dubai i Business Bay. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju znajduje się zaledwie 35 minut od hotelu. Mieszkańcy Ocean House będą mieli szeroki wybór rozrywki na każdy gust. W promieniu 5 – 15 minut jazdy od kompleksu znajdują się: - centrum nurkowe Mermaid Diving Center; - Delfinarium Zatoki Delfinów; - park wodny Aquaventure; - Centrum sportowe Pinpoint Fitness – Palm Jumeirah; - Centrum handlowe Nakheel, które obejmuje ponad 300 sklepów detalicznych, serię pierwszorzędnych restauracji, rodzinną strefę rozrywki i 15-pokojowe kino. Zalety: Ocean House – to świetny wybór dla miłośników luksusu i stylu życia spa. Projekt zostanie zbudowany w prestiżowej turystycznej dzielnicy Dubai Palm Jumeirah, w otoczeniu pierwszorzędnych kurortów i szerokiej gamy rozrywek. Ludzie biznesu docenią łatwy dostęp do ważnych obszarów emiratu, takich jak Business Bay i Downtown Dubai. W ramach elitarnego projektu Ocean House powstanie szczególna atmosfera przytulności i luksusu, uzupełniona imponującą różnorodnością usług i udogodnień premium w celu utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz prowadzenia aktywnego stylu życia. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!