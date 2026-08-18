Dobre wyniki sprzedaży obserwowane są w Tallinie, stolicy kraju. Mieszkania w kompleksach mieszkaniowych w Tartu w Estonii również cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to drugie najbardziej zaludnione miasto w kraju po Tallinie, gdzie infrastruktura jest dobrze rozwinięta i istnieje wiele miejsc do rekreacji. Do 5 najpopularniejszych lokalizacji należą również Narva, Viljandi i Rakvere.