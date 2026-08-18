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Nowe budynki na sprzedaż w Estonia

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Wieś domków Üksteist
Wieś domków Üksteist
Wieś domków Üksteist
Wieś domków Üksteist
Viimsi vald, Estonia
od
$5,12M
Rok realizacji 2024
Dzielnica gruntu na budowę nowego obszaru mieszkalnego. Projekt 11 ekskluzywnych domów prywatnych. Ląduj w rezerwacie niedaleko Tallinna. Duże działki ziemi, jej drzew iglastych, w pobliżu morza. Najbardziej prestiżowe miejsce do życia
Deweloper
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Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Tallinn, Estonia
od
$261,180
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 14
Kalevi Panorama to nowoczesna integralność architektoniczna. Trzy budynki z niesamowitymi widokami na cały Tallin.  Luksusowy wygląd, gustownie urządzone pokoje i wysokiej jakości wnętrze są osadzone w sercu projektu. Kalevi Panorama znajduje się w szybko rozwijającym się regionie Juhkentali…
Deweloper
ГК ФСК
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Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Estonii

Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy w nowych budynkach w Estonii?

Cena za metr kwadratowy nowego mieszkania waha się od 800 do 2700 euro. Najdroższe mieszkania w nowych budynkach w Estonii sprzedawane są w stolicy kraju, Tallinie. Ich metr kwadratowy kosztuje 2400–2700 euro. Nowe nieruchomości w Tartu i Narwie są 2 razy tańsze. Najniższe ceny za metr kwadratowy obowiązują w Elvie i Paide (800–1000 euro).

W których estońskich miastach nowe mieszkania sprzedają się najlepiej?

Dobre wyniki sprzedaży obserwowane są w Tallinie, stolicy kraju. Mieszkania w kompleksach mieszkaniowych w Tartu w Estonii również cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to drugie najbardziej zaludnione miasto w kraju po Tallinie, gdzie infrastruktura jest dobrze rozwinięta i istnieje wiele miejsc do rekreacji. Do 5 najpopularniejszych lokalizacji należą również Narva, Viljandi i Rakvere.

Czy obcokrajowcy mają prawo kupować mieszkania i domy od deweloperów w Estonii?

Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe nieruchomości w całym kraju. Liczba obiektów nie jest ograniczona. Zakupione nieruchomości mogą być wykorzystywane do użytku osobistego, wynajmowane i odsprzedawane.
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