Najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Estonii
Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy w nowych budynkach w Estonii?
Cena za metr kwadratowy nowego mieszkania waha się od 800 do 2700 euro. Najdroższe mieszkania w nowych budynkach w Estonii sprzedawane są w stolicy kraju, Tallinie. Ich metr kwadratowy kosztuje 2400–2700 euro. Nowe nieruchomości w Tartu i Narwie są 2 razy tańsze. Najniższe ceny za metr kwadratowy obowiązują w Elvie i Paide (800–1000 euro).
W których estońskich miastach nowe mieszkania sprzedają się najlepiej?
Dobre wyniki sprzedaży obserwowane są w Tallinie, stolicy kraju. Mieszkania w kompleksach mieszkaniowych w Tartu w Estonii również cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest to drugie najbardziej zaludnione miasto w kraju po Tallinie, gdzie infrastruktura jest dobrze rozwinięta i istnieje wiele miejsc do rekreacji. Do 5 najpopularniejszych lokalizacji należą również Narva, Viljandi i Rakvere.
Czy obcokrajowcy mają prawo kupować mieszkania i domy od deweloperów w Estonii?
Tak, cudzoziemcy mogą kupować nowe nieruchomości w całym kraju. Liczba obiektów nie jest ograniczona. Zakupione nieruchomości mogą być wykorzystywane do użytku osobistego, wynajmowane i odsprzedawane.