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Domy na sprzedaż w Estonia

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9 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Tallinn, Estonia
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Dom 6 pokojów
Tallinn, Estonia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 439 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom z basenem na sprzedaż w pobliżu morza, Pirita.Nieruchomość prywatna, kamienny dom…
$3,46M
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Dom w Kuusalu vald, Estonia
Dom
Kuusalu vald, Estonia
Prawdziwy klejnot północnego wybrzeża - przemyślany i wyjątkowo przytulny dom w nadmorskiej …
$343,934
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International real estate agency Habita
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Dom w Viru Nigula vald, Estonia
Dom
Viru Nigula vald, Estonia
W ramach ekskluzywnej sprzedaży oferowana jest wyjątkowa okazja do nabycia największej częśc…
$445,840
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Viljandi vald, Estonia
Dom
Viljandi vald, Estonia
$301,087
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Narva Joesuu linn, Estonia
Dom
Narva Joesuu linn, Estonia
Wspaniały dom zaledwie 180 metrów od piaszczystej plaży Narva- Jõesuu jest teraz na sprzedaż…
$451,630
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Rouge vald, Estonia
Dom
Rouge vald, Estonia
Przestronny dom w malowniczej lokalizacji - idealny na pensjonat lub duży prywatny dom! Duż…
$86,852
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Laane Harju vald, Estonia
Dom
Laane Harju vald, Estonia
$266,346
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Keila linn, Estonia
Dom
Keila linn, Estonia
Powierzchnia 3 706 m²
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Dom w Joelahtme vald, Estonia
Dom
Joelahtme vald, Estonia
Powierzchnia 296 m²
Nowy przestronny dom o powierzchni 296 m2, zbudowany w 2020 roku. Dom jest przeznaczony dla …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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