Dubaj, Emiraty Arabskie

od €2,60M

243 m² 1

Poddaj się: 2025

NIERUCHOMOŚĆ ODDZIAŁU 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! LuCE — wieżowiec ultra-luksusowy kompleks mieszkaniowy od butikowego dewelopera nieruchomości Taraf, znanego z projektów premium w Dubaju. Majestatyczna wieża opalizujących szklanych paneli świecących na słońcu zostanie zbudowana na wschodnim półksiężycu Palm Jumeirah. Każdy apartament obejmuje osobisty balkon, pokój nauczycielski, pralnię. Mieszkańcy ekskluzywnego dwupoziomowego i penthouse będą mieli również dostęp do prywatnego basenu, patio i otwartych prywatnych terenów rekreacyjnych. Kompleks zapewnia bezpieczny parking. Przemyślane plany koncentrują się na maksymalnym komforcie mieszkańców. Do dekoracji pomieszczeń stosowane są naturalne wysokiej jakości materiały, w projekcie dominują miękkie linie i spokojne odcienie białych i ziemistych kwiatów. Okna od podłogi do sufitu będą korzystać ze wszystkich zalet naturalnego światła i zapewniają zapierające dech w piersiach widoki na Dubaj i Zatokę Arabską. Infrastruktura: Mieszkańcy kompleksu LUCE będą mieli wysokiej klasy udogodnienia, w tym basen bez krawędzi, prywatną plażę, salon. Podczas gdy dzieci będą się dobrze bawić na placu zabaw lub w oddzielnym basenie, dorośli mogą odwiedzić pokój relaksacyjny lub uprawiać sport na siłowni z nowoczesnym sprzętem pierwszej klasy. Lokalizacja: Luksusowy kompleks mieszkaniowy LUCE znajduje się na słynnej na całym świecie wyspie Palm Jumeirah. Projekt powstanie na wschodnim półksiężycu, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli i modnych kurortów. W odległości spaceru od LUCE znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów i lokali rozrywkowych. Stacja kolejowa Palm Atlantis znajduje się niecałe 10 minut jazdy od hotelu. Jest to najbardziej przyjazny dla środowiska środek transportu na świecie, który pozwoli ci szybko dotrzeć do kontynentu emiratu. Według Sheikh Zayed Road, położonego 15 minut od kompleksu, można łatwo dotrzeć do popularnych miejsc w Dubaju. Podróż do Dubai Marina lub Burj Al Arab zajmuje nie więcej niż 25 minut. Atrakcje w centrum Dubaju znajdują się 35 minut jazdy od LUCE. W tej okolicy można iść na zakupy do centrum handlowego Dubai Mall, podziwiać widoki metropolii na szczycie Burj Khalifa lub podziwiać tętniące życiem pokazy fontanny w Dubaju. Droga do międzynarodowego lotniska w Dubaju ( DXB ) zajmuje około 50 minut, a także do międzynarodowego lotniska Al-Maktuma ( DWC ). Zadzwoń lub napisz, doradzaj za darmo, opowiedz wszystko o najbardziej dochodowych obiektach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich!