Kompleks mieszkalny Aark Terraces

Nazwa projektu - Targi Aark

Deweloper - Aark Developers LLC

Jednostki ogółem - 131 Apartamenty

Parking - 1 Parking na jednostkę

Przewidywane zakończenie Data - grudzień 2027

Własność - Freehold nieruchomości dla wszystkich narodowości

Szacunkowe opłaty za usługi - 12- 16 AED za kw. ft.

Meble - Semi umeblowane

Konfiguracja budynku - piwnica + podłoga gruntowa + 11 podłogi

Typ własności - Luksusowe miejskie rezydencje z prywatnym jacuzzi



Odkryj Aark Terraces, najnowsze arcydzieło Aark Developers, znajdujące się w samym sercu Dubaju - jednej z najbardziej tętniących życiem i szybko rozwijających się społeczności Dubaju. Oferując wyrafinowaną kolekcję 1 i 2 pokojowych apartamentów, Aark Terraces jest przeznaczony do nowoczesnego życia z eleganckich wnętrz i prywatnych Jacuzzi w wybranych jednostkach. W sumie 131 przemyślanych rezydencji, projekt ten łączy komfort, luksus i obietnicę dynamicznego stylu życia w jednym z najbardziej wysuniętych po mieście miejsc docelowych.

Dubai Land Residence Complex ma doskonałą lokalizację z bezproblemową łączność z głównymi autostradami, w tym Sheikh Mohammed bin Zayed Road (E311), Al Ain Road (E66) i Emirates Road (E611). Jego strategiczna pozycja oferuje mieszkańcom szybki i wygodny dostęp do centrum Dubaju, międzynarodowego lotniska w Dubaju oraz szereg zabytków w całym mieście - co czyni go idealnym adresem zarówno dla komfortu, jak i łączności.

Odpręż się w stylu na targach Aark, gdzie spokojne wody spełniają eleganckie lounges-powietrze. Niezależnie od tego, czy grzebiesz pod słońcem, cieszysz się spokojną chwilą w prywatnej kabinie, czy dzielisz śmiech z firepitem, każdy szczegół jest przeznaczony do bezproblemowego relaksu. Doświadczyć życia przybrzeżnego na nowo zdefiniowane.

Odkryj doskonałą równowagę luksusu i natury. Zanurz się w spokoju bujnej zieleni, eleganckie cabanas i wspaniały basen nieskończoności.

Od pomysłowych zabaw do interaktywnych ścian wspinaczkowych i angażujących obszarów społecznych, tutaj rodziny się łączą, a ciekawość dzieci nie zna granic.

Aark tarasy wita Cię z arcydziełem luksusu, gdzie marmur, złote akcenty i wzornictwo na miarę tworzą atmosferę wyrafinowanego wyrafinowania.

Przestrzeń, w której każdy szczegół odzwierciedla doskonałość - wyrafinowane wnętrza, wykończenia na miarę i atmosferę, która eksponuje współczesną doskonałość. To więcej niż dom, to oświadczenie.