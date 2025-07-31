  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Planem Ratalnym w Dubai Hartland II

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,36M
;
14
ID: 27764
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    39

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Stylowe Apartamenty z Opcją Ratalną w Kompleksie Hartland II w Dubaju

Hartland II to rozległa społeczność mieszkaniowa o powierzchni 8 milionów stóp kwadratowych w Dubaju, płynnie łącząca luksusowe życie z naturalnym pięknem. Oferuje ponad 1 milion stóp kwadratowych dedykowanych zielonych przestrzeni, w tym parki krajobrazowe, aleje obsadzone drzewami i ogrody liniowe, tworząc spokojne środowisko dla mieszkańców. Z myślą o zdrowiu i wspólnym życiu, Hartland II zapewnia spokojną oazę, pozostając jednocześnie dobrze skomunikowaną z sercem miasta.

Apartamenty na sprzedaż w Dubaju, w Hartland II, znajdują się w doskonałej lokalizacji: zaledwie 10 minut od najlepszych międzynarodowych szkół, szpitali i klinik, 12 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju, 15 minut od Downtown Dubai i Dubai Mall, 25 minut od Palm Jumeirah oraz 30 minut od JBR i Dubai Marina, oferując doskonałą dostępność do kluczowych miejsc w mieście.

Projekt charakteryzuje się oszałamiającym, nowoczesnym wyglądem z elegancką sylwetką architektoniczną, wznoszącą się na 39 pięter, zaprojektowaną w celu oferowania panoramicznych widoków na dubajską panoramę, lagunę i otaczającą społeczność. Fasada jest zdefiniowana przez czyste linie, szerokie panele szklane i eleganckie wykończenia, które odzwierciedlają luksus miejski. Wejście prowadzi do wspaniałego, elegancko urządzonego holu, który ustawia ton dla wyrafinowanej atmosfery wieży. Mieszkańcy mają dostęp do ponad 40 starannie dobranych udogodnień rozlokowanych na poziomach podium i wieży, w tym basenu rekreacyjnego i basenu typu infinity z zatopionymi siedziskami, basenu dla niemowląt, decku z mokrym łóżkiem, leżaków, jacuzzi oraz leżaków do opalania. Udogodnienia związane z fitness obejmują zewnętrzną siłownię, siłownię wewnętrzną, studio jogi, saunę i łaźnie parowe oraz tor do chodzenia/biegania. Dla rozrywki i relaksu projekt oferuje salę wielofunkcyjną z przestrzenią na świeżym powietrzu, wewnętrzne kino, taras imprezowy, salon, amfiteatr, strefę grillową oraz pokoje muzyczne i artystyczne. Dodatkowe cechy związane z stylem życia obejmują ogród zen, strefy ogrodnicze, klub, przestrzenie handlowe, lounge coworkingowe oraz dedykowane strefy dla dzieci i seniorów – takie jak wewnętrzne i zewnętrzne place zabaw, pokoje do medytacji oraz pokoje gier – tworząc w pełni zintegrowane i tętniące życiem doświadczenie mieszkalne.

Projekt oferuje wyrafinowaną kolekcję apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami, a każdy z nich został starannie zaprojektowanym, aby odzwierciedlać nowoczesną elegancję i komfort. Wnętrza charakteryzują się otwartymi układami, wzbogaconymi o porcelanowe płytki podłogowe, matowe akrylowe farby na ścianach oraz duże okna, które wpuszczają obfite światło dzienne. Każde mieszkanie wyposażone jest w szafy wnękowe oraz w pełni wyposażone kuchnie z wysokiej jakości sprzętem AGD, takim jak lodówka, piekarnik, płyta gazowa i okap oraz pralko-suszarka, wszystkie od marki Bosch lub równoważnej. Kuchnie wykończone są wysokiej jakości blatami z kamienia reconstytuowanego oraz szafkami w laminacie, melaminie lub wykończeniach w połysku PET. Łazienki wyposażone są w porcelanowe płytki premium, eleganckie umywalki oraz armaturę od marek takich jak Duravit lub równoważne, tworząc czysty i współczesny wygląd. Wyposażenie do automatyki domowej w zakresie oświetlenia i kontroli temperatury dodatkowo podnosi komfort życia w tych nowoczesnych apartamentach.


DXB-00228

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
