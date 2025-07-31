Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Udogodnieniami Premium i Planem Płatności w JVT Dubai

Luksusowe Apartamenty z Elastycznym Planem Płatności w Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) to starannie zaprojektowana, przyjazna rodzinom dzielnica mieszkaniowa stworzona przez dewelopera Nakheel, położona strategicznie między Sheikh Mohammed Bin Zayed Road a Al Khail Road. Znana z cichej atmosfery, zielonych parków i nowoczesnej infrastruktury, JVT oferuje różnorodne nieruchomości, w tym wille, domy szeregowe oraz niskokondygnacyjne budynki apartamentowe. Mieszkańcy cieszą się zrównoważonym stylem życia z łatwym dostępem do szkół, sklepów, restauracji i obiektów rekreacyjnych. Centralne położenie zapewnia szybkie połączenie z kluczowymi punktami Dubaju, takimi jak Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers i Downtown Dubai, co czyni tę dzielnicę popularną zarówno wśród osób prywatnych, jak i inwestorów poszukujących długoterminowej wartości w rozwijającej się i dobrze ugruntowanej okolicy.

Apartamenty na sprzedaż w Jumeirah Village Triangle znajdują się zaledwie 4 minuty od szkół i szpitali, 7 minut od Dubai Miracle Garden, 15 minut od Dubai Hills Mall, 17 minut od Jumeirah Golf Estates, 20 minut od Bluewaters Island i JBR, 23 minuty od Palm Jumeirah, 26 minut od Burj Khalifa i Dubai Mall oraz 30 minut od Międzynarodowego Lotniska w Dubaju.

Projekt składa się z dwóch wież o odważnej i nowoczesnej architekturze, w których linie i światło łączą się w harmonijną kompozycję. Fasady wyróżnia promieniowa forma podkreślająca dynamikę, a wykończenia wykonano z najwyższej jakości materiałów: drewna dębowego, szczotkowanego mosiądzu, porcelany travertynowej oraz charakterystycznej siatki szklanej. Jedna z wież obejmuje 1 poziom podziemny, parter, 4 poziomy podium, 40 pięter mieszkalnych oraz 2 techniczne, druga natomiast posiada 2 poziomy podziemne, parter, 4 podium, 34 piętra mieszkalne i 2 techniczne. Mieszkańcy mają do dyspozycji szeroki wachlarz udogodnień sprzyjających dobremu samopoczuciu, rekreacji i nowoczesnemu stylowi życia. Wśród nich znajduje się luksusowe lobby, w pełni wyposażona siłownia i centrum fitness, kort do padla, bieżnia oraz taras z basenem i sztuczną plażą. Rodziny skorzystają z mokrej i suchej strefy zabaw dla dzieci, natomiast wybrane apartamenty z tarasem na najwyższych piętrach oferują prywatne baseny z widokiem na panoramę miasta. Projekt obejmuje również zagospodarowane tereny rekreacyjne oraz sklepy i punkty usługowe na miejscu, tworząc tętniącą życiem, samowystarczalną społeczność w sercu Jumeirah Village Triangle.

Wnętrza apartamentów reprezentują nowoczesną elegancję w połączeniu z funkcjonalnym designem, oferując szeroki wybór jednostek: studia, apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami. Każde mieszkanie zostało starannie zaprojektowane z przestronnym układem, dużymi oknami od podłogi do sufitu oraz paletą tekstur i wykończeń, które tworzą spokojną i luksusową atmosferę. Wybrane apartamenty z 2, 3 i 4 sypialniami oferują rzadką możliwość korzystania z prywatnych basenów na przestronnych balkonach, zapewniając wyjątkowy styl życia w stylu resortowym. Wnętrza są w pełni wyposażone, kuchnie zawierają nowoczesne urządzenia AGD oraz wbudowane szafy, łącząc estetykę z wygodą. W każdym detalu widać dbałość o jakość: od zastosowania dębowego drewna i szczotkowanego mosiądzu po przemyślane oświetlenie i układ przestrzeni sprzyjający codziennemu komfortowi. To połączenie wygody, designu i funkcjonalności sprawia, że każdy apartament jest prywatnym azylem w tętniącym życiem, miejskim otoczeniu.

DXB-00272