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Nowe domy w Białoruś

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Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Pokaż wszystko Chata Dom na Braslavskih ozerah
Chata Dom na Braslavskih ozerah
Pliuski sielski Saviet, Białoruś
od
$265,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 213 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Położony na jeziorach Braslav epoki lodowcowej (Jezioro Sundy płynie do sieci jezior).W skład grupy jezior wchodzi 74 jeziora o łącznej powierzchni około 130 km2, niesamowite piękno lodowcowych krajobrazów, niekończąca się ekspansja jezior, nietknięte lasy i czyste świeże powietrze.W jeziora…
Agencja
LuckyFish
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