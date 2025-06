Kompleks mieszkalny New Tavora Residences with a swimming pool, a gym and lounge areas, International City (Warsan 4), Dubai, UAE

Tavora Residences jest nowoczesnym projektem, prawdziwym ucieleśnieniem komfortu, stylu i przyszłych inwestycji.

Kompleks to mały budynek. Wysokie standardy budowlane zapewniają trwałość i komfort, a strategiczne położenie i unikalne układy otworzy ogromne możliwości dla dochodów z wynajmu. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne.

Kompleks oferuje wspaniałe warunki do wypoczynku i aktywnego stylu życia. Możesz odświeżyć się w basenie i cieszyć się światłem słonecznym na przytulnym tarasie. A dla fanów sportu jest w pełni wyposażona siłownia. Dla tych, którzy szukają harmonii i równowagi wewnętrznej, istnieje specjalnie wyposażone studio jogi. Możesz spotkać się ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi na grillu i cieszyć się pocieraniem ramion w godzinach wieczornych, a terenów zielonych salon tworzyć spokojną i odosobnioną atmosferę. Dla rodzin i tych, którzy doceniają komfort, istnieją oddzielne miejsca do komunikacji i rekreacji.

Projekt ten ma wiele zalet, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla inwestorów i tych, którzy szukają komfortowego zakwaterowania. Niska bariera wejścia otwiera drzwi do szerokiej gamy kupujących, a najkorzystniejsze ceny za metr kwadratowy pozwalają inwestować z minimalnym kosztem i uzyskać wysoki zwrot. Jakość wykończenia i niezawodna konstrukcja zapewniają trwałość, bezpieczeństwo i komfort.

Ułatwienia:

basen i słoneczny taras

w pełni wyposażona siłownia

studio jogi dla równowagi fizycznej i psychicznej

Obszar grillowania

krajobrazowy salon

pomieszczenia rodzinne do komunikacji

Zakończenie - IV kwartał 2026 r.

Plan płatności: 40 / 60

Cechy mieszkania

Częściowo urządzone apartamenty (budynek w szafy, pod klucz łazienki i kuchnie)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony zaledwie 16 minut jazdy od słynnego centrum Dubaju, centrum handlowego Dubaju i majestatyczny Burj Khalifa, nieruchomość idealnie łączy wygodę życia miejskiego z komfortem domu. Najbliższa stacja metra znajduje się zaledwie 10 minut, zapewniając szybki i wygodny dostęp do kluczowych obszarów miasta.