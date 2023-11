New apartments in the Golf Green premium residential complex with the richest infrastructure, DAMAC Hills area, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €916,271

206 m² 1

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Jasmine Lane – nowy kompleks mieszkaniowy wprowadzony przez dewelopera OCTA Properties. Projekt to kolekcja luksusowych rezydencji Elie Saab Interiors, które ucieleśniają życzenia nowoczesnej osoby dotyczące wygodnej przestrzeni życiowej. Kompleks mieszkaniowy obejmuje niesamowite kamienice z 3-4 sypialniami. Całkowita powierzchnia mieszkalna kamienic wynosi od 204 do 210 metrów kwadratowych. Każda rezydencja ma stylowy i przemyślany design, a funkcjonalne układy, przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, pozwalają uosabiać wszelkie preferencje stylowe kupujących. Mała społeczność jest wykonana w jednym stylu architektonicznym, będąc żywym przykładem nowoczesnej wioski podmiejskiej, która jest otoczona przestrzeniami krajobrazowymi i oszałamiającymi ogrodami krajobrazowymi. Na terenie kompleksu mieszkalnego istnieje szeroki zakres udogodnień dostępnych dla mieszkańców: - Siłownie otwarte i wewnętrzne z nowoczesnym sprzętem. - Miejsce do grillowania i otwarte salony do relaksu. - Baseny dla dorosłych i dzieci. - Podświetlone miejsca parkingowe. - Kawiarnie, restauracje i sklepy. - Ścieżki do biegania i jazdy na rowerze. - Studio fitness. - Strefy jogi. Lokalizacja: Jedna z zalet kompleksu – strategicznie korzystna lokalizacja. Markowe rezydencje Jasmine Lane znajdują się w Jumeirah Golf Estates – prestiżowej lokalizacji w otoczeniu zieleni, obiektów rozrywkowych, centrów handlowych. Ze względu na bliskie położenie kluczowych arterii transportowych kompleks mieszkalny zapewnia szybki dostęp do ważnych centrów kulturalnych i biznesowych, w tym atrakcji. Opowiemy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!