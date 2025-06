Kompleks mieszkalny

Wychodząc z serca Dubai Marina, spoglądając na słynną Palmę Jumeirah i podziwiając oszałamiający port w Dubaju, Skyline to na nowo zdefiniowane luksusowe życie na nabrzeżu. Jednostki z limitowanej edycji to arcydzieło designu z zapierającymi dech w piersiach widokami na ocean, które zapierają dech w piersiach. Każdy szczegół został fachowo wykonany, aby emanować elegancją i wyrafinowaniem. Od wykwintnych wnętrz po najlepsze wykończenia – Skyline jest tym, o co chodzi w luksusowym życiu.

Od oddzielnego lobby z dedykowanymi windami, całodobową ochroną i najnowocześniejszym monitoringiem , będzie uważnie obserwować Twoją prywatność i bezpieczeństwo. Tylko 3 duże jednostki na piętrze zapewniają oszałamiający widok 270 stopni na port w Dubaju, przystań, morze i pulsującą panoramę mariny. Od wschodu do zachodu słońca, nie ma czasu na nudę. Czas wolny zapewnia prywatność dzięki dwóm poziomom wspaniałego basenu bez krawędzi, klubowi na dachu i oddzielnemu dostępowi do obiektów społecznościowych. Odpoczynek i relaks są na wyciągnięcie ręki.

Jest coś w poczuciu świeżego powietrza na otwartej wodzie. Obudź się przy dźwiękach fal delikatnie uderzających o kadłub łodzi, zanurz się w oceanie, aby popływać rano & popijać kawę na pokładzie, oglądając zachód słońca. Żegluj na jeden dzień własnym, wynajmuj lub wynajmuj spośród tysięcy jachtów.

Dane techniczne

Skórzana skóra i amp; Szafy wykończone bogatym fornirem

Wysokość od podłogi do podłogi 3,6 metra

Włączona automatyka inteligentnego domu

Oświetlenie szynowe Flexi

W pełni wyposażona kuchnia z najnowocześniejszym sprzętem AGD (osprzęt Mille lub równoważny)

Inteligentne WC

Udogodnienia projektu